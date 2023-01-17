新北攜手廣達基金會 打造程式教育師資培訓基地

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（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市府今天與廣達文教基金會簽署合作備忘錄，結合程式教育體驗中心、自造及科技教育中心，與盟主學校，推動新北程式教育5年計畫，公私協力打造程式教育師資培訓基地。

市府教育局以新聞稿表示，市府今天與廣達基金會簽訂合作備忘錄（MOU），將透過Scratch視覺化程式設計語言開發平台及讓學生體驗Quno科技教具，並舉辦多元競賽的方式，讓初次接觸程式語言的學生，透過實作熟悉應用數位科技。

廣達文教基金會董事長林百里與市長侯友宜簽訂備忘錄後致詞表示，廣達「游於智」計畫，以運算思維、機電整合與解決問題為本，希望孩子思考如何利用科技解決問題，並鼓勵孩子動手設計作品，藉體驗增強數位素養並累積自信心。

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教育局長張明文表示，「游於智」計畫，未來將納入國小資訊教育，國小3至6年級搭配系統化程式語言課程，以提升程式語言能力。未來5年將培訓40間計畫學校、100名程式教育種子教師，逾1000名參與學生，期待帶動學習風氣。

新泰國小校長許恒禎表示，培育教師程式教育能力，以提升教學核心素養，透過教具提升學校程式學習的教學能量，結合其他學科知識並利用機電整合概念，提出資訊解決方案。（編輯：張銘坤）1120117