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桃園中壢新闢興北二路 春節前通車紓解車流

2023/1/18 11:26（1/18 11:58 更新）
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桃園機場捷運A20站區段徵收工程中的新闢道路「興北二路」18日開放通車，可分散往返中壢至青埔的車流。（桃園市政府新建工程處提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月18日
桃園機場捷運A20站區段徵收工程中的新闢道路「興北二路」18日開放通車，可分散往返中壢至青埔的車流。（桃園市政府新建工程處提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月18日
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（中央社記者葉臻桃園18日電）桃園機場捷運A20站區段徵收工程中的新闢道路「興北二路」，今天開放通車，可分散往返中壢至青埔的車流，紓解因為施工及春節造成的交通壅塞情形。

桃園市政府新建工程處今天發布新聞稿表示，桃園機場捷運A20站區段徵收工程在民國108年開工，其中的新闢道路「興北二路」，自新生路二段橫向打通至中豐北路一段，為雙向共2車道，工程近日竣工，經多方評估後，今天開放通車。

新工處表示，由於目前中壢新生路正進行污水下水道工程，許多路段由原4車道縮減至2車道，造成上下班時間塞車情形嚴重，「興北二路」開放通車後，可分散往返中壢至青埔的車流，紓解春節期間車流壅塞狀況。

新工處也說，高速公路局辦理的中豐交流道新建工程即將開工，預計114年底完工，規劃於中豐北路一段新設南北匝道，分散中壢及內壢交流道車流、帶動A20及A21捷運站的周邊發展，「興北二路」開放通車後，也可減緩這項工程施工時帶來的交通衝擊。（編輯：卞金峰）1120118

#興北二路
#新工處
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