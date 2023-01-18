議員批社宅現多處瑕疵 北市府：已改善檢討

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國民黨台北市議員游淑慧18日表示，接獲民眾陳情，指民國111年底才剛入住內湖區行善社會住宅，卻發現許多工程瑕疵，包含牆面及天花板出現裂痕等。台北市都發局回應表示，已陸續改善完成。（游淑慧辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 112年1月18日

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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市議員游淑慧指出，內湖區行善社會住宅出現牆面裂縫等多處瑕疵，要求市府設專案檢討曾有施工疑慮的社宅。北市都發局今天表示，已陸續改善完成，會檢討驗收等程序。

國民黨台北市議員游淑慧下午在市議會開記者會時說，接獲民眾陳情，指去年12月間才剛入住的行善社會住宅出現許多工程瑕疵，包含陽台門框未裝好，導致落地窗無法密合，牆面及天花板出現裂痕等。

她表示，台北市都市發展局統計，行善社會住宅共526戶，在去年12月15日入住有380戶，民眾入住約1個多月，就通報需修繕件數達2000多件，雖大部分是環境清潔等服務類型案件，但才剛點交的社宅就出現那麼多工程瑕疵，讓民眾住得不安心。

游淑慧說，前屆市府似乎為提高社會住宅數量，有趕工衝政績狀況，導致多處社宅出現工程瑕疵，像東明社會住宅就曾有30多戶住家的浴室玻璃門爆裂狀況等。

她指出，多處社宅出現瑕疵，意味上屆市府在點交時未發現，這會影響由市府興建的社宅品牌及住戶的信心，要求都發局應成立物管公司，在點交前詳細巡查，且現任市府應設專案小組，檢討曾出現的施工疑慮及瑕疵的社宅。

都發局住宅工程科長張裕隆在記者會表示，針對行善社會住宅的瑕疵，已啟動快速維修機制，會配合住戶時間進行修繕，至於曾出現瑕疵的住宅都已改善完成。

他說，只要住戶發現問題通報就馬上處理，但有些狀況是入住後才發現，會要求廠商在民眾入住前，再次詳實檢查，像東明社會住宅曾出現浴室門爆裂，已加裝防爆膜。

都發局發新聞資料指出，針對行善社會住宅部分戶內及公共區域缺失問題，包含牆面裂縫及破洞、室內天花板裂縫、窗戶周圍漏水及窗框未密合、陽台排水及熱水管堵塞、天花板未留冷氣管線孔洞等，皆已完成修繕。

都發局表示，至於東明、明倫、新奇岩、小彎等社會住宅施工品質與修繕等問題，在民眾入住時已完成改善，會把相關內容放入社宅設計準則及施工檢核表，作為其他社宅檢討改進內容。（編輯：李亨山）1120118