架廣告長期占用車位引爭議 台南府前路6車遭拖吊

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台南市交通局指出，中西區府前路台灣銀行前6部違規遊動廣告車輛長期占用路邊停車格，已依法要求車主限期改善並完成送達程序，因車主逾期限仍未改善，18日會同警方完成強制移置。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月18日

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市中西區府前路台灣銀行前，有6輛車加裝框架張貼廣告，長期占用路邊停車格引發爭議，市府13日公告納管為遊動廣告，禁停特定路段與時段，今天執行拖吊完成。

台南市政府交通局長王銘德今天以新聞稿表示，市區陸續查獲車輛加裝框架張貼廣告，且長期占用路邊停車格位，交通局已於13日完成公告納管此類車輛為遊動廣告，禁停市區特定路段與時段，並優先針對停車熱區路段加強稽查。

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王銘德指出，6部違規的遊動廣告車輛，已依法去函要求車主限期改善並完成送達程序，但車主逾期仍未改善，交通局聯合警察局今天完成強制移置，車主領車除需負擔移置保管費外，車輛離場時，如未拆除框架行駛道路，仍可依法取締，並再次強制移置保管。

王銘德表示，市府將加強稽查長期占用及違規遊動廣告車輛，有助合理分配有限停車資源及維護交通安全。（編輯：郭諭儒）1120118