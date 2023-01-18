更多編輯台推薦新聞：
Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜
生活

Google地圖全球10大熱搜文化景點 松山文創、中正紀念堂上榜

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常
生活

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

中央社啟事
社會

中央社啟事

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

架廣告長期占用車位引爭議 台南府前路6車遭拖吊

2023/1/18 17:41（1/18 17:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市交通局指出，中西區府前路台灣銀行前6部違規遊動廣告車輛長期占用路邊停車格，已依法要求車主限期改善並完成送達程序，因車主逾期限仍未改善，18日會同警方完成強制移置。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月18日
台南市交通局指出，中西區府前路台灣銀行前6部違規遊動廣告車輛長期占用路邊停車格，已依法要求車主限期改善並完成送達程序，因車主逾期限仍未改善，18日會同警方完成強制移置。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南18日電）台南市中西區府前路台灣銀行前，有6輛車加裝框架張貼廣告，長期占用路邊停車格引發爭議，市府13日公告納管為遊動廣告，禁停特定路段與時段，今天執行拖吊完成。

台南市政府交通局長王銘德今天以新聞稿表示，市區陸續查獲車輛加裝框架張貼廣告，且長期占用路邊停車格位，交通局已於13日完成公告納管此類車輛為遊動廣告，禁停市區特定路段與時段，並優先針對停車熱區路段加強稽查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王銘德指出，6部違規的遊動廣告車輛，已依法去函要求車主限期改善並完成送達程序，但車主逾期仍未改善，交通局聯合警察局今天完成強制移置，車主領車除需負擔移置保管費外，車輛離場時，如未拆除框架行駛道路，仍可依法取締，並再次強制移置保管。

王銘德表示，市府將加強稽查長期占用及違規遊動廣告車輛，有助合理分配有限停車資源及維護交通安全。（編輯：郭諭儒）1120118

#王銘德
#台南市政府交通局長
#中西區府前路台灣銀行
王銘德
連接高鐵與舊市區 台南捷運藍線延伸線規劃啟動台南跨年晚會將登場 安平會場周遭路段交管
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族