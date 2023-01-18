新北市112年度總預算案通過 歲出規模1975億元

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新北市議會18日進行臨時會最後一天議程，經過朝野協商後，終於趕在農曆春節前順利完成總預算案的二、三讀程序。中央社記者王鴻國攝 112年1月18日

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（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市議會今天三讀通過新北市政府112年度總預算案，歲出規模新台幣1975億餘元，歲入1838億餘元，歲出歲入差短137億元舉借弭平。

新北市議會今天進行臨時會最後一天，經過朝野協商後，趕在農曆過年前，順利完成總預算案的二、三讀程序，議長蔣根煌敲下議事槌後結束會期並和議員互賀新年快樂，市長侯友宜也臨時變更行程到議會向議員一一致意。

總預算案歲入原列1841億721萬6000元，較111年度增加116.24億元，增幅6.74%。占比最高前3項為稅課收入、補助及協助收入、規費收入。

歲出原列1978億721萬6000元，較111年度增加113.24億元，成長6.07%。占比最高前3項為教育科學文化支出、社會福利支出、一般政務支出。

經市議會審查後，歲入共刪減2.29億元，修正後預算數是1838億7821萬元；歲出共刪減1.65億元，修正後預算1976.41億餘元。歲入歲出預算不平衡數6352萬餘元由市府自行調整。

民主進步黨團總召集人鄭宇恩表示，112年度新北市的中央統籌分配稅款增加約80億元，減緩舉債的需求，黨團要求市府應撙節開支不得讓利息支出逐步上升造成財政負擔。

國民黨團書記長廖先翔表示，監督市府預算是不分朝野議員的職責，他樂見民進黨團未再杯葛議事，讓預算能順利在春節前完成審查。

市府主計處表示，在市議會三讀通過總預算案後，歲入淨減2億2900萬元後為1838億7821萬元；歲出刪減數自行調整後，共刪減2億2900萬元，計列1975億7821萬6000元。歲入歲出差短137億元全數用舉借弭平。（編輯：李錫璋）1120118

新北市議會18日三讀通過新北市政府112年度總預算案，市長侯友宜（後右）也臨時變更行程到議會向議員一一致意。中央社記者王鴻國攝 112年1月18日