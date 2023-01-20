台南官祀縣城隍廟 夜巡抓鬼安撫人心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

全台首邑縣城隍廟「夜巡抓鬼」儀式，起源於1970年代城隍爺神示，2007年起定期於農曆7月後第一個週六下午進行至當天深夜，主要是驅鬼除煞，依神示在台南舊府城四大城門內夜巡，已被登錄為無形文化資產的台南市定民俗。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南20日電）「我記得小時候縣城隍夜巡時，隊伍手持巨大黑旗的壯漢衝進家中，朝木床下橫掃」。一名台南舊城區中年人回憶說，全台首邑縣城隍廟「夜巡抓鬼」，庇佑周遭住戶，讓人莫名安心。

走進台南市北區成功路238巷，被巨大老榕遮蔭的全台首邑縣城隍廟就在眼前，這座廟宇座落於德慶溪旁，在成功路以西未拓寬開闢及德慶溪未地下箱涵化前，這座廟宇是相當顯眼的存在。

全台首邑縣城隍廟是台灣清領時期所設對應台灣縣的官祀城隍廟，當時稱為「台灣縣城隍廟」，歷史可追溯到清康熙年間，最早只是間草堂，如今廟宇建築是戰後1980年1月重建而成。

資料顯示，縣城隍廟由台灣縣知縣張宏於清康熙50年（1711年）捐俸興建，最初位置在東安坊的縣署北邊，但因未留下相關記載，無法得知當時規模；清乾隆10年（1745年）知縣李閶權捐資修繕，並砌城隍廟前石道。

清乾隆15年（1750年），知府方邦基、知縣魯鼎梅將廟宇移到鎮北坊赤崁樓右邊，隔年魯鼎梅再移到縣署北邊，且經屢次修建，擴大廟宇規模；日治時期一度被日軍佔用，明治41年（1908年）才又改建，昭和7年（1932年）完工。

縣城隍廟因經過多次整修改建，早已不復原貌，廟體未具文資價值，但不缺鄉野傳聞，早在德慶溪箱涵化前，廟宇周遭尚未都市化，就傳出廟中半夜有哀嚎聲，居民多說，城隍爺抓鬼刑求。

廟旁一名年逾半百的居民說，他國中時補習徒步路過縣城隍廟，當時廟旁多雜草叢生，還有德慶溪流水聲，剛好又看到廟前播放野台恐怖電影「林投姐」，嚇得他趕緊離開，久久不敢再走近廟旁。

其實，縣城隍廟也真的有「夜巡抓鬼」儀式，起源於1970年代城隍爺神示，早年是不定期，曾中斷數年，2007年起定期於農曆7月後第一個週六下午進行至當天深夜。

縣城隍夜巡主要是驅鬼除煞，依神示在台南舊府城四大城門內夜巡，捉拿逾期未歸的鬼魂，且在城隍爺擇定路口「路祭」，也是府城唯一定期舉辦的城隍夜巡，已被登錄為無形文化資產的台南市定民俗。

走進縣城隍廟，只見廟內神像林立，面孔幾乎都是漆黑一片，在陰暗燈光下，宛如面臨眾神審判，驚懼之情油然而生，時有信徒上香祭拜，在眾神之都的台南，這座廟宇傳奇色彩十足，值得探訪。（編輯：黃世雅）1120120