台中第三市場走過百年 價格親民吸引消費者採購

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台中市南區第三市場從1922年建於櫻町的傳統消費市場起到遷至現址所在的敷島町消費市場繼續經營，至今已滿百年，價格親民受到消費者青睞。（台中市經發局提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市南區的第三市場，從1922年建於櫻町的傳統消費市場起，到遷至現址所在的敷島町消費市場繼續經營，至今已滿百年，相較其他市場，第三市場以價格親民受消費者青睞。

第三市場走過百年風華，保留許多有故事的老攤位，和新興攤位交錯成新舊文化之美；結合文創園區、綠空鐵道、綠川景觀改善與年輕市場方向，發展成為文創型的新市場，為傳統市場再注入活力，開拓另一番新局。

雖然市場歷史悠久，在台中市經發局輔導下，致力改善市場環境，民國111年榮獲經濟部評鑑三星市集榮耀，並囊括樂活名攤139顆星，其中包含2個攤鋪位獲得四星成績，分別是已有60年的知名肉鬆老店「廣記食品」及50年老攤「陳錦汶蔬果」。

從事大宗蔬果批發的陳錦汶蔬果攤主，也是第三市場現任自治會長，他常笑稱「自己大半人生都在第三市場」，平時喜歡在市場與各攤商互相學習，了解進貨來源與品質，為消費者做最好把關。

相較於台中市其他公有市場，消費者盧淑雲認為，她實際走訪各市場比價後，發現第三市場的商品真的更親民，所以她喜歡來逛第三市場，除了民生用品，也看看飾品、服裝及鞋子等，應有盡有，每次都能滿載而歸。

已走過百年的第三市場也進行升級改造，台中市經濟發展局長張峯源指出，111年投入第三市場公共工程、改造攤鋪位與公共區域輔導優化升級工程進入尾聲，例如沿台中路鋪位外牆翻新、市場公共區域整理、車棚區上方市場意象招牌已汰換、設計改造攤商新招牌。

張峯源說，還有市場通往民意街通道與公廁旁牆面都設計為一道舊相片故事牆，更邀請鄰近學校學童及市場攤商共同創作一面手作彩繪牆，為市場增添光彩與紀念，歡迎民眾多走訪第三市場，感受市場煥然一新樣貌。

服務處就設在南區的台中市議員陳雅惠表示，她的母親、前市議員邱素貞是南區的媳婦，第三市場是她經常與母親來採買的地方，就像自家廚房一樣熟悉，許多市場攤商都被她光顧到變成朋友。

說起市場內的攤商，陳雅惠如數家珍，市場內的「廣記食品」及陳錦汶蔬果都是知名老店，各擁死忠客戶，另位於信義南街、民意街口，經營超過30年的「順口香麥仔煎」，以及位於信義南街上的「向陽東坡蛋黃肉包」，平常就吸引排隊人潮，老闆說要事先預訂才買得到。（編輯：陳仁華）1120122