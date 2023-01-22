台中第三市場走過百年 價格親民吸引消費者採購
（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市南區的第三市場，從1922年建於櫻町的傳統消費市場起，到遷至現址所在的敷島町消費市場繼續經營，至今已滿百年，相較其他市場，第三市場以價格親民受消費者青睞。
第三市場走過百年風華，保留許多有故事的老攤位，和新興攤位交錯成新舊文化之美；結合文創園區、綠空鐵道、綠川景觀改善與年輕市場方向，發展成為文創型的新市場，為傳統市場再注入活力，開拓另一番新局。
雖然市場歷史悠久，在台中市經發局輔導下，致力改善市場環境，民國111年榮獲經濟部評鑑三星市集榮耀，並囊括樂活名攤139顆星，其中包含2個攤鋪位獲得四星成績，分別是已有60年的知名肉鬆老店「廣記食品」及50年老攤「陳錦汶蔬果」。
從事大宗蔬果批發的陳錦汶蔬果攤主，也是第三市場現任自治會長，他常笑稱「自己大半人生都在第三市場」，平時喜歡在市場與各攤商互相學習，了解進貨來源與品質，為消費者做最好把關。
相較於台中市其他公有市場，消費者盧淑雲認為，她實際走訪各市場比價後，發現第三市場的商品真的更親民，所以她喜歡來逛第三市場，除了民生用品，也看看飾品、服裝及鞋子等，應有盡有，每次都能滿載而歸。
已走過百年的第三市場也進行升級改造，台中市經濟發展局長張峯源指出，111年投入第三市場公共工程、改造攤鋪位與公共區域輔導優化升級工程進入尾聲，例如沿台中路鋪位外牆翻新、市場公共區域整理、車棚區上方市場意象招牌已汰換、設計改造攤商新招牌。
張峯源說，還有市場通往民意街通道與公廁旁牆面都設計為一道舊相片故事牆，更邀請鄰近學校學童及市場攤商共同創作一面手作彩繪牆，為市場增添光彩與紀念，歡迎民眾多走訪第三市場，感受市場煥然一新樣貌。
服務處就設在南區的台中市議員陳雅惠表示，她的母親、前市議員邱素貞是南區的媳婦，第三市場是她經常與母親來採買的地方，就像自家廚房一樣熟悉，許多市場攤商都被她光顧到變成朋友。
說起市場內的攤商，陳雅惠如數家珍，市場內的「廣記食品」及陳錦汶蔬果都是知名老店，各擁死忠客戶，另位於信義南街、民意街口，經營超過30年的「順口香麥仔煎」，以及位於信義南街上的「向陽東坡蛋黃肉包」，平常就吸引排隊人潮，老闆說要事先預訂才買得到。（編輯：陳仁華）1120122
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