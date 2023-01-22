初一走春 南橫車多順暢、乘渡輪往旗津人數破萬

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農曆大年初一各地湧現走春潮，南橫公路22日上午每小時約有500台車輛進出，車多但整體車流順暢。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月22日

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（中央社記者曾以寧高雄22日電）大年初一湧現走春潮，南橫今天上午每小時約有500台車輛進出，車雖多但整體車流順暢。累計到下午3時多，搭乘渡輪從高雄鼓山輪渡站前往旗津的人數也已破萬。

公路總局甲仙工務段段長陳正偉今天接受中央社記者電訪表示，南橫公路上午車流明顯較平常多，每小時約有500多台。

陳正偉指出，上午在梅山口、啞口等重點路段都有警力駐守，違規情況較少，甲仙、寶來等地區也有車多情況，但整體而言車流相當順暢。

另外，針對前往旗津的人潮情況，高雄市輪船公司告訴中央社記者，從鼓山輪渡站搭船前往旗津的旅客，一般假日累計到下午3時大約有4000人，但今天累積到下午3時多已有超過1萬人；往返鼓山、旗津間的旅客總數有近2萬。

輪船公司說明，因應出遊人潮，今天多調派1艘船進行疏運；上午搭船人潮約自10時30分左右開始湧現，就沒有再斷過。預計到傍晚6時左右，仍持續有不少民眾搭船前往旗津；預估到晚上服務結束，總服務人數可能接近3萬。（編輯：戴光育）1120122

農曆大年初一各地湧現走春潮，高雄鼓山輪渡站22日自上午10時30分左右就開始湧現搭船人潮，累計至下午3時許，從鼓山搭船往旗津的人數已逾萬。（高雄市輪船公司提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月22日