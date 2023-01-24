高雄攤商販售違規中國零食 衛生局稽查開罰

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄夜市有攤商販售無中文標示且無法提供輸入許可資料的中國食品，高市府衛生局昨天獲報後前往稽查，現場共封存3項產品共2064包。衛生局今天表示，業者違法可處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

高雄市新樂街夜市是春節期間限定市集，但有民眾發現攤商販售未經標示的中國食品，衛生局昨晚獲報後會同警方前往稽查，查獲攤商販售魔芋爽香辣素毛肚、魔芋爽麻辣素毛肚及魔芋爽酸辣泡菜3項產品共2064包。

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衛生局今天發布新聞稿表示，攤商販售的魔芋爽系列3項產品，外包裝無中文標示，且業者無法提供輸入許可相關資料，涉違反食品安全衛生管理法可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，現場共封存3項產品共2064包，再依後續行政程序調查後開罰。衛生局呼籲食品業者，務必遵守食安法相關規定，切勿以身試法，並提醒消費者購買食品時，務必看清產品外包裝須有中文標示。（編輯：張芷瑄）1120124