苗栗𪹚龍開光點睛 客家鬧元宵揭序幕

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（中央社記者管瑞平苗栗縣30日電）苗栗客家庄傳統節慶𪹚龍系列活動，今天舉辦點睛開光儀式，象徵賦予龍隊生命力，未來一週將巡遊庄里為地方祈福，也為一年一度鬧元宵揭開序幕。

苗栗市公所舉辦「2023苗栗𪹚龍」系列活動，循例於今天農曆正月初九在苗栗市玉清宮前廣場舉辦開光點睛儀式，上午由客委會副主委范佐銘、立委徐志榮、陳超明、苗栗縣長鍾東錦、苗栗市長邱鎮軍等人擔任點睛官，依循古禮向神明上奏表章、取雞冠血，為9尾祥龍開光點睛。

在司儀引導下，點睛官依眼、耳、鼻、舌、額、身、尾的順序開光，最後在龍冠繫上紅綵金花，為祥龍「掛紅」，點睛儀式完成時，現場鑼鼓喧天、群龍起身舞動，為一年一度的傳統元宵節慶揭開序幕；9支龍隊也排出龍門隊形，讓民眾排隊穿越，象徵新的一年能聚福平安，諸事圓滿。

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邱鎮軍指出，苗栗𪹚龍今年是第25週年，龍隊完成開光點睛後，象徵祥龍已注入靈氣，隨後進行客家舞龍競技掀起一波高潮，今年有多支新進龍隊加入，與禾豐龍藝、三義龍藝等勁旅一較高下。

苗栗市公所表示，𪹚是客家話「炸」的意思，𪹚龍就是鞭炮炸舞龍，具鎮煞迎福作用，且象徵越炸越旺，𪹚龍系列活動規劃於2月3日晚間舉辦「民俗踩街」，將邀請30多個踩街隊伍從南苗三角公園出發；2月4日晚間於苗栗市河濱公園舉辦「𪹚龍之夜」，除有龍隊輪番上場接受轟炸外，並邀請夜光龍、火龍秀等精彩表演，歡迎全國民眾前來客家庄感受傳統元宵節慶氣氛。（編輯：方沛清）1120130