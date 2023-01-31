尋求金門青年住宅解決方案 陳福海現勘土地

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金門縣長陳福海（紫色口罩者）31日親率地政局、財政處、建設處人員等，前往現勘金沙、金湖多處縣有土地，盼為青年住宅尋求解決之道。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月31日

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（中央社記者黃慧敏金門縣31日電）金門縣長陳福海今現勘多處縣有土地，為青年住宅尋求解決之道。他指示，比照戰地政務時期金門國宅處理模式，售地由青年自建房屋，並思考提供分期付款功能，減輕年輕人負擔。

繼年節廈門行解決金酒銷往中國問題後，陳福海將施政重點轉向青年居住問題，今天率地政局、財政處、建設處人員，會同金沙鎮長吳有家及金湖鎮長陳文顧，現勘金沙、金湖多處縣有土地，解決年輕人居住問題。

建設處接受中央社記者訪問說明，雖然金門空屋率高居全台之冠，但這些房子並不會在市場流通；而購屋主力成家立業的年輕人，卻因金門房價長年居高不下，而無力置產。縣府為了照顧青年需求，因而有興建青年住宅的需求。

縣府建設處發布新聞表示，鑑於尚義住宅興建成本過高，難以符合民眾期待，但興建成本若由政府部門吸收，將衝擊地方財政。陳福海在競選時，即拋出比照既往國宅，售地由青年自建住宅想法。

陳福海表示，公部門受法規限制、行政查核管考等諸多因素，介入愈多、成本愈高，加上1年來物價與人力成本大幅上升，由政府部門興建低於目前市價的房子幾乎已無可能。因此，善用既有資源、師法前人智慧，比照戰地政務時期金門國宅模式，售地由青年自建房屋，為當下青年住宅可能解法。

現勘金沙鎮太武社區周邊及金湖鎮多年國小旁幾處縣有土地後，陳福海表示，整體而言，基地條件都不錯，指示承辦單位積極規劃，如有私有土地協調問題，由他和鄉鎮長處理。

陳福海現場表示，後續各單位繼續盤點可能資源，讓民眾多一點選擇，至少1年內要有初步成果；但盤點土地時涉及生態保育議題的土地儘量不碰，避免爭議。他同時指示，未來售地後應限制開發時間，避免圈地、養地行為，須訂定防制轉售套利機制和排富規定，確保政策能優先照顧到應照顧的民眾。

陳福海表示，未來土地讓售價格，除了區域土地價值外，還應考慮政策照顧對象的負擔能力，售地規劃採用透天或公寓都可納入評估。整個政策的執行必須便民利民，縮短民眾請照及政府部門審查時間。他並指示，地政及財政單位思考土地讓售能提供分期付款功能，協助減輕青年負擔。（編輯：謝雅竹）1120131