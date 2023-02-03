出席行政院會 陳其邁對統籌分配稅款為高雄抱屈

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高雄市長陳其邁（左2）3日陪同行政院長陳建仁到岡山區與螺絲螺帽業者座談，在會前接受媒體聯訪時，建議經濟部下次開會時，須做水情燈號調整，提醒產業及民生用水因應節約。中央社記者曾以寧攝 112年2月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄市長陳其邁今天說，建議經濟部調整水情燈號，提醒因應節約用水；也對昨天行政院會中針對統籌分配稅款，為幅員遼闊的高雄抱屈，盼行政院通盤檢討，對台灣整體規劃才公平。

陳其邁上午陪同行政院長陳建仁到岡山區與螺絲螺帽業者座談，在會前接受媒體聯訪。記者再次問及高雄水情，陳其邁說，高屏溪逕流量跟過去30年同期相比較低，雨量也是近30年最低，水情挑戰嚴峻，因此建議經濟部下次開會時，須做水情燈號調整，提醒產業及民生用水都先因應節約。

被問及昨天在行政院會與中央討論內容，陳其邁說，主要是談及在整個高雄的產業發展以及交通建設、區域平衡，需要中央協助的事項。尤其關係高雄產業發展的半導體S廊帶、亞洲新灣區2.0計畫，在園區開發、土地需求，和產業投資高雄補助計畫及相關事項，都很需要中央跨部會溝通、協助加速協調。

陳其邁說，昨天也談到統籌分配稅款其實對高雄很不公平，因為高雄土地面積是台北的11倍大，基本公共服務需求當然也隨幅員遼闊、產業結構、財政能力有所不同，作為高雄市長在行政院會必須替高雄講話，替高雄爭取更多的補助。

陳其邁也指出，統籌分配稅款已討論非常久，且其實其他沒參與院會的縣市，碰到的困難也許比六都更大，須由行政院組專案小組就整個統籌分配稅款進行通盤檢討，對整個台灣國土規劃才公平。他說，行政院長陳建仁表達同意，將就台灣所有縣市政府來做整體性規劃，展現負責、照顧這些縣市的態度。

針對交通建設，陳其邁指出，昨天台北市提到票證補助，但每個地方碰到問題都不一樣，台北市捷運路線多，高雄則面積大，公共運輸成本高，捷運輕軌還在建設，因此在大眾運輸和捷運建設上，認為應該大力補助高雄、台南，避免南北差距擴大。

陳其邁說，昨天六都的首長對於陳建仁的誠意都有非常高的肯定，也相信其他五都的首長心情都一樣，希望不分黨派、藍綠，讓台灣共同進步。（編輯：孫承武）1120203