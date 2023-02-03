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南市榮家工程 退輔會主委馮世寬肯定南市府用心

2023/2/3 17:20
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（中央社記者張榮祥台南3日電）位於南市東區的台南榮家新建工程進度達80%，退輔會主委馮世寬今天南下關心建案。對於近期營建市場出現缺工，榮家工程進度卻能超前不受影響，馮肯定市府團隊用心付出。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬今天由台南市長黃偉哲陪同前往工地視察。馮世寬除了對南市府代建工程表達感謝，也強調新的台南榮家是全台首座緊鄰醫院、位處便利市中心榮民之家，新的榮家以本身的養護，加上就近醫療資源，確實達到「醫養合一」目的。

黃偉哲說，原有台南榮家建築結構老舊，配合輔導會「醫養合一」政策及都市發展計畫，經與輔導會、國防部軍備局協調評估，將台南榮家與台南榮民服務處遷移至東區平實R7基地與永康區網寮北營區。新建台南榮家緊鄰高雄榮民總醫院台南分院，未來可提升榮家服務效益，全方位服務建構溫馨便利醫療照護環境。

依南市工務局資料，遷建的「台南榮譽國民之家」分兩處基地，平實基地新建「台南榮民之家」提供長照服務；網寮北基地建置「榮民健康服務園區」，提供有行動能力老者安養服務。

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「台南榮民之家」規劃共450床長照、養護和失智中心。其中，長照及養護中心為便於照料住民在生活起居，採「簇群式照護單元」配置方式；失智中心採「團體家屋」(Group Home)方式配置，營造「家」的溫馨感。另網寮北基地建置的「榮民健康服務園區」為安養中心，分夫妻房、單人房兩種房型共150床，一樣採「簇群式聚落」模式配置。

這項工程由退輔會斥資新台幣16.41億元辦理遷建，新址位於東區平實重劃區，以及鄰近的永康區原網寮北營區，工程由南市工務局代辦，民國109年6月開工興建。平實基地預計今年7月完工，11月開始搬遷，12月底搬遷完成；網寮北基地預計10月完工，明年2月開始搬遷，4月搬遷完成。（編輯：孫承武）1120203

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