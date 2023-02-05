台南夜間廢輪胎大火 高雄空氣品質拉警報市府因應

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）台南市新市區昨天晚間發生廢棄輪胎大火，產生大量濃煙，位於下風處的高雄今天空氣品質受影響。高雄市政府環保局啟動應變，要求大型污染源提升防制效率，並將加強污染源稽查。

高市環保局今天透過新聞稿表示，受台南夜間大火產生污染物及異味影響，今天又吹弱東北風，高雄位於下風處，雲量多、濕度較高，擴散條件較差，導致污染物累積不易消散，高雄空氣品質以橘色提醒為主，對敏感族群不健康。

高市啟動應變，通報轄內大型工廠執行應變措施，提升防制效率，杜絕異常污染排放，包含要求龍慶鋼鐵、中纖二廠等工廠停爐，中油大林廠、林園先進、台聚、和桐化學等大型工廠業者，提升防制效率、降載減排。

此外，同時加強稽查轄內鋼鐵業固定污染源；都會交通熱區執行路邊攔查、怠速稽查；並通知轄內營建業者加強覆蓋及灑水等防制措施，減緩空氣品質惡化。

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環保局並即時通報相關局處配合執行應變措施，通報轄內區公所、學校、衛生所及照護機構等落實防護；還有利用有線電視、公車業者及高捷車站跑馬燈宣導，提醒民眾注意空氣品質不良並適時防護。

今天適逢元宵節，民眾習慣去廟宇燒香拜拜、施放鞭炮驅邪祈福。環保局提醒，燒香、燒紙錢及燃放鞭炮容易造成環境髒亂與空氣污染，呼籲民眾可以透過「以功代金」、「紙錢集中燒」及「使用電子鞭炮」，誠心不減，也為環保出一份力。（編輯：張雅淨）1120205