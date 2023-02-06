配合112年全中運 竹縣中小學提早於2/7開學

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新竹縣將於4月22日至27日舉辦112年全國中等學校運動會，竹縣中小學開學日將提早為2月7日，因配合賽事進行，屆時學校將停課。新竹縣政府6日表示，因應提早開學，已要求各鄉鎮市公所清潔隊在開學日前完成校園消毒工作，讓師生能夠安心上課。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月6日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣6日電）新竹縣將於4月22日至27日舉辦112年全國中等學校運動會，新竹縣府今天表示，竹縣中小學開學日將提早為2月7日，因配合賽事進行，屆時學校將停課，為此作出調整。

新竹縣政府教育局長楊郡慈向中央社記者表示，竹縣將於4月22日至27日舉辦112年全國中等學校運動會，辦理期間將使用到縣內各級學校體育場館，為不影響學生上課，配合賽事活動辦理當週停課。

楊郡慈說，鑑於賽事期間縣內所有中小學將配合停課，百餘所公私立高中、國中、小學（含國小附幼）共計約有6萬9000名學生，將於明天2月7日提早開學。

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楊郡慈表示，其他縣市開學日大多訂在2月13日，因應新竹縣提早開學，縣府也要求各鄉鎮市公所清潔隊在開學日前完成校園消毒工作，讓師生能夠安心上課。

教育局提供新聞資料指出，112年全中運執委會依據權責及工作職掌劃分，成立5部31組，包括行政部、典禮部、服務部、競賽部及行銷部；執委會由全縣的國中、小教職員工總動員，承辦20項必辦項目，如田徑、游泳、體操、桌球、羽球等，選辦項目有1項為滑輪溜冰。（編輯：陳仁華）1120206