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苗栗元宵化龍返天 五文昌廟周邊交管

2023/2/6 15:49
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（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）2023苗栗元宵（火旁）龍系列活動，7日晚間將進行最終曲「化龍返天」儀式，警方提醒，為因應前往觀賞車潮，苗栗市五文昌廟周邊明晚9時至12時將實施交通管制。

苗栗市公所今天指出，「化龍返天」是（火旁）龍系列活動最終曲，明天晚間11時在苗栗市五文昌廟舉行儀式，預計有禾豐龍藝、尚好龍藝、星躍龍藝、福星田寮龍藝以及聯大文觀系龍隊等5尾祥龍參與齊聚廟埕，依序舞龍謝神。

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市公所表示，化龍返天儀式將由苗栗市長邱鎮軍率領眾人上奏表章，感謝龍神巡庄民間護佑苗栗，完成祈福驅疫任務，功德圓滿，隨後焚燒疏文並點燃大金火化蟠龍，在鑼鼓及鞭炮聲中恭送神龍返天。

苗栗縣警察局苗栗分局指出，明天晚間9時至12時於會場周邊（嘉福街及嘉盛街）將實施相關交通管制措施，欲前往觀賞民眾，請配合員警及協勤民力指揮及引導，依照指示停放車輛，勿違規停車，共同維持交通順暢與行車安全。（編輯：張銘坤）1120206

#苗栗縣
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#邱鎮軍
邱鎮軍
苗栗元宵（火旁）龍民俗踩街 表演團隊驚豔街頭苗栗𪹚龍開光點睛 客家鬧元宵揭序幕
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