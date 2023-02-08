老舊建物結構安全評估及重建計畫 北市府推補助

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（中央社記者劉建邦台北8日電）台北市建管處今天表示，經統計，北市屋齡30年以上老舊建築物約9萬8000棟，為協助老屋重建，提供評估老舊建物結構安全性能及重建計畫補助費用。

北市府建築管理工程處指出，配合中央的都市危險及老舊建築物加速重建條例，台北市訂定危老建築物加速重建辦法，包含補助老舊建物結構安全性能評估費用及重建計畫費，盼提高老舊建物重建契機。

建管處表示，屋齡達30年以上老舊建築物，北市約9萬8000棟，老舊建物在辦理結構安全性能評估時，經判定耐震能力不足、未裝電梯或改善不具效益，起造人只要檢具全部的土地及建物所有權人同意書，可擬定申請重建計畫。

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建管處發布新聞資料指出，老舊建物可申請補助結構安全性能評估費及重建計畫費，在補助結構安全性能評估費用，包含初步評估、詳細評估及機構審查費，像是詳細評估補助部分，額度為不超過評估費3成或新台幣40萬元，相關內容及補助方式可至官網查詢。

此外，建管處表示，自2018年起培訓危老重建推動師，至今共1萬6012人，除可提供建築法令解說，並協助整合社區住戶意願、提重建計畫等，已設置120處危老重建工作站，提供免費諮詢及索取文宣品，將積極推動老屋重建政策，及持續輔導與提供相關補助。（編輯：張銘坤）1120208