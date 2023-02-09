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花蓮玉里圓環水池魚隻翻肚死亡 公所籲酌量餵食

2023/2/9 12:04（2/9 12:16 更新）
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花蓮縣玉里鎮圓環水池近日約有20多尾魚翻肚死亡，玉里鎮公所派員前往清理，研判疑因天氣忽冷忽熱，加上民眾過度餵食導致魚隻死亡。（玉里鎮公所提供）中央社記者張祈傳真 112年2月9日
花蓮縣玉里鎮圓環水池近日約有20多尾魚翻肚死亡，玉里鎮公所派員前往清理，研判疑因天氣忽冷忽熱，加上民眾過度餵食導致魚隻死亡。（玉里鎮公所提供）中央社記者張祈傳真 112年2月9日
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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）花蓮縣玉里鎮圓環水池為當地重要地標，近日約有20多尾魚隻翻肚死亡，玉里鎮公所人員研判，疑因氣溫忽冷忽熱，加上民眾過度餵食導致，經清理後，也立告示牌呼籲民眾酌量餵食。

玉里鎮長龔文俊今天接受媒體聯訪指出，圓環水池位於玉里鎮中山路與光復路交叉路口，魚池裡的魚種有吳郭魚、錦鯉魚等，為早期民眾放養，這4天陸續發現魚隻翻肚死亡，累積約20多尾。

龔文俊指出，經人員清理發現，池水裡有大量飼料、麵包，甚至有飯包，推測可能是前陣子寒流低溫，魚隻食慾不佳，最近氣溫回暖後，民眾過量餵食，導致「魚隻吃太飽撐死」。

龔文俊表示，圓環魚池有固定人員餵食飼料，呼籲民眾若想餵食，務必酌量餵食魚飼料，避免丟入便當等含油量高的食物，造成環境髒亂。

花蓮縣水產培育所長吳雅琴今天接受媒體聯訪指出，低溫會影響魚隻食慾，若過量餵食，吃不完的食物會造成池水混濁、孳生細菌，造成病害；有關玉里圓環魚隻死亡，縣府未接獲鎮公所通報，詳細原因仍須由人員到場採樣水質、死亡魚隻病理解剖後才能確認。（編輯：黃世雅）1120209

花蓮縣玉里鎮圓環水池近日約有20多尾魚翻肚死亡，玉里鎮公所人員前往清理，並張貼告示呼籲民眾酌量餵食，避免造成魚群死亡。（玉里鎮公所提供）中央社記者張祈傳真 112年2月9日
花蓮縣玉里鎮圓環水池近日約有20多尾魚翻肚死亡，玉里鎮公所人員前往清理，並張貼告示呼籲民眾酌量餵食，避免造成魚群死亡。（玉里鎮公所提供）中央社記者張祈傳真 112年2月9日
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