台東增設50歲以上疫苗接種站 接種民眾可獲百元禮券

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東縣政府今宣布各鄉鎮11至18日增設50歲以上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站，當天接種民眾可獲新台幣100元禮券。

台東縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，因應變異株之疫情衝擊，且本土COVID-19疫情近日有升溫趨勢且重複感染個案增加，提醒民眾除落實防疫措施外，應接種疫苗才可降低因染病導致重症及死亡風險。

衛生局長孫國平表示，台東縣染疫導致重症死亡年齡多為65歲以上長者，而死亡個案中未接種疫苗和未完成基礎劑接種高達6成以上，雖然無法百分之百預防感染COVID-19，但可降低重症及死亡風險。

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春節後國內確診個案皆有明顯上升，為方便民眾接種及提升民眾接種誘因，特別於各鄉鎮市加開50歲（含）以上民眾新冠疫苗社區接種場次，請民眾儘快完成疫苗接種。

衛生局提醒，這次加開疫苗接種場次接種對象為50歲以上未完成基礎劑、追加劑或免疫力不全及低下未完成基礎加強劑民眾，而基礎劑疫苗可選擇BNT或Novavax二劑疫苗需間隔滿4週（28天）才可接種；已完成兩劑基礎劑者，需與前一劑間隔12週（84天）才可接種追加劑，而追加劑疫苗建議接種雙價Mo BA.4/5。（編輯：黃世雅）1120209