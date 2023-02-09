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苗栗縣警局人事異動交接 5分局長全換人

2023/2/9 16:06（2/9 16:46 更新）
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內政部警政署公布重要警職調整，苗栗縣警察局5個分局長全都換人，9日舉行卸、新任分局長聯合交接典禮。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月9日
內政部警政署公布重要警職調整，苗栗縣警察局5個分局長全都換人，9日舉行卸、新任分局長聯合交接典禮。（苗栗縣警察局提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月9日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）內政部警政署公布重要警職調整，苗栗縣警察局5個分局長全都換人，今天舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，苗栗縣長鍾東錦期許與各單位妥善聯繫協調，領導所屬做好警政工作。

苗栗縣警察局近1個月內高階主管大幅度異動，繼局長莊勝雄於春節前1月16日到任就職，5個分局新任分局長以及主任秘書、督察長今天在縣警局禮堂辦理交接。

苗栗縣警察局指出，新任主任秘書邱紹雄由澎湖縣警局督察長調任、督察長王立德由新竹縣警局督察長調任、苗栗分局長蘇旭茂由嘉義縣警察局水上分局長調任、竹南分局長潘嘉旺由彰化縣警察局北斗分局長調任、頭份分局長林育旺由花蓮縣警察局新城分局長調任、通霄分局長陳至瑋由嘉義縣警察局朴子分局長調任、大湖分局長宋俊良由台北市警察局捷運警察隊刑事組長陞任。

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交接典禮由苗栗縣長鍾東錦布達人事命令，並為大湖分局長宋俊良授階2線4星，隨後新任主管宣誓就職、逐一完成印信交接。

鍾東錦指出，5名新任分局長職務歷練均相當完整，期許到任後能發揮所長，並與各有關單位維持暢通的橫向聯繫與協調合作，領導所屬繼續為警政工作努力，做好治安、交通和為民服務工作；他也期勉員警秉持同理心，將民眾小事視為自身大事，發揮熱忱與專業，讓民眾安居樂業。（編輯：李錫璋）1120209

#鍾東錦
#宋俊良
#苗栗縣警察局
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