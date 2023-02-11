大林蒲遷村說明會 陳其邁：居民高度共識將加速進行

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高雄市長陳其邁（中）11日出席大林蒲遷村案第4次說明會表示，居民目前已漸有高度共識，關心到遷村執行過程細節等，市府會加速進行，同步確保大林蒲居民財產權。中央社記者洪學廣攝 112年2月11日

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高市府今天與經濟部舉辦大林蒲遷村案第4次說明會，市長陳其邁表示，居民目前已漸有高度共識，關心到遷村執行過程細節等，市府會加速進行，同步確保大林蒲居民財產權。

陳其邁與經濟部長王美花今天上午共同主持第4次 大林蒲遷村 大林蒲遷村計畫 地理位置：大林蒲、枋坑、鳳鼻頭沿海6個里，位於高雄市西南端的郊區，隸屬小港區，面積約124公頃，主要有大林蒲和鳳鼻頭2大聚落。

計畫緣由：民國61年臨海工業區設立後，大林蒲逐漸被中油大林煉油廠、洲際貨櫃中心、台電大林火力發電廠等工業廠區包圍，居民飽受噪音、空氣污染及工安事故所苦，地方因而興起遷村聲浪。

戶籍人口：約1萬1000多戶、1萬9000多人。（截至111年2月） 資料來源：大林蒲遷村計畫資訊網 看更多 關閉 說明會，立委賴瑞隆、在地議員及大林蒲6里里長也出席；現場共有30多名居民登記發言，會中要求當場講清楚何時啟動遷村，更質疑近幾屆高雄市長都「落跑」，擔心陳其邁也可能離開。

王美花在會後結論表示，這幾次會議市府都有詳實紀錄，且過程中市長跟立委都有反應，這些跟中央、國營事業有關係的事情希望能做得更好；至於目前有在大林蒲做生意的居民，遷村後也希望能優先回來繼續做相關生意，這部分可以納入討論，希望市府先把有做生意的列冊記錄，經費部分也會儘快跟市府討論。

陳其邁會後接受媒體聯訪指出，今天說明會已進入未來遷村執行細節，例如是不是會負債等，居民也已有高度共識；另針對大林蒲租戶遷村後居住問題，市府也加碼興建750戶社宅、學校、醫院、社區關懷據點等，將根據遷村地點做造鎮計畫。

對於會不會有第5次說明會，陳其邁回應，第3次說明會其實已解決許多問題，居民今天關心到遷建過程中會不會增加額外負擔，市府也已充分說明，至於街巷要如何整個遷移等問題，後續都會根據需求規劃遷村時序、工序及相關計畫；市府會在最短時間與行政院經濟部就今天居民訴求及會議紀錄討論，開啟登記、調查等程序。

陳其邁在會中表示，自己是在地市長，遷村會在4年任期內努力完成，「高雄最重要，大林蒲最重要，落跑跟陳其邁3個字連不起來」，建蔽率部分，大林蒲目前平均建蔽率是50%，遷過去後是60%，若用「高雄厝」標準建造，則可以提高到80%，容積率最高更能蓋到7樓，且即便是違建也發給拆遷補償，土增稅部分也請居民不用擔心。

陳其邁說，已經擬好專案計畫，將設大林蒲健康促進站跟整合型健康篩檢站，提供預防保健服務、高齡營養供膳、校園健康促進課程、專案健檢等服務。

在地里長提出遷村後不可造成居民負擔負債、拒絕協議價購不成就徵收、提高建蔽率等部分，陳其邁回應，畸零地1坪遷村後也是1坪不變，生活中心也會儘量照原有記憶跟方向保留，宮廟神明更會專案處理；並承諾除非想蓋得比原屋型建物更高，否則搬過去絕對不會負債，若有需要，市府也跟高雄銀行合作提供貸款，「3樓屋型搬過去還是3樓，絕對不會負債」；遷村一定保障財產權、生命權，絕對不是滅村。

此外，國民黨高雄市議員陳麗娜會前和大林蒲遷村自救會召開記者會批評政府誠意不足，土地價購金額每坪只增加4500元、安置費及空污補償費仍不予編列；市府半年才辦一次說明會，每次都只釋出小恩小惠，根本以拖待變；並提出「土地價購每坪25萬」、「發放安置費、空污補償費」、「一坪農地換60%建地」3大訴求。（編輯：陳仁華）1120211