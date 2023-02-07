大林蒲遷村 高市：建物以全新重建價格從優補償

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）大林蒲遷村11日舉行第4場說明會，高市府今天表示，無論合法與否都將以「全新重建價格補償」原則，訂定補償標準並加計物價調整，讓居民可有充裕資金選擇適合住宅。

高雄市政府都市發展局長吳文彥表示，房屋補償一直是大林蒲居民關心議題，為落實照顧居民，對於居民目前居住房屋，不論合法與否都將以「全新重建價格補償」，且不因建物屋齡老舊而減價，都以相同等級建築物適用同一標準給予補償，並依遷村當年度物調指數加計補償金額，不會有所差別。

另外，為鼓勵民眾配合搬遷，於期限內自行拆遷且清運完竣者，也會加計建築物主體構造補償費25%獎勵金；若配合市府拆遷，則發給建築物主體構造補償費10%獎勵金。

吳文彥指出，近年來物價波動幅度大，建築成本也相對提高。依行政院主計處統計，相較民國108年10月遷村基準日，營建物價調整指數至111年12月止，已達約122%。

若依110年2月發布的大林蒲遷村安置計畫書（草案）專案標準試算，1坪全新重建價格補償金額為新台幣7萬2645元，加計物調及自行拆遷獎勵金25%後補償金額達1坪11萬783元（以鋼筋混凝土構造3至4層樓第2類建築物為例），補償金額隨物調增加，實質提高補償，讓居民可依需求選擇適合住宅類型，輕鬆搬新厝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳文彥透過新聞稿說明，考量搬遷後民眾蓋新厝或興建透天厝需求，將媒合優秀建築師管道與辦法，以滿足民眾建屋設計需要；若民眾想選擇居住大樓，可選擇選購買高市府興建的配售型安置住宅；對於無房地所有權的大林蒲居民或年輕人，高市府也已與中央協力，在既有的250戶出租型安置住宅基礎上，再興建至少500社會住宅供大林蒲居民優先申請租住。

畸零地部分，高市府安排專屬街廓，讓小面積地主能合併使用，若經由媒合集中配地達到可建築的單元者，專案更補助45%集合住宅的規畫設計費用，同時也提供媒合在地優秀建築師進行設計的管道，讓畸零地地主也能安心蓋新房、住新家。希望透過多元選擇方案，讓遷村民眾能選擇適合自己的方式搬新家，打造遷村後宜居環境。（編輯：孫承武）1120207