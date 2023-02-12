台南水道博物館櫻花綻放 估盛開至3月初

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台南山上花園水道博物館淨水池區櫻花開始綻放，館方預估現在到3月初的這段時間會是盛開期。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月12日

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）幾波冷空氣影響過後，台南地區近日氣溫回升，山上花園水道博物館淨水池區櫻花開始綻放，館方預估現在到3月初的這段時間會是盛開期，想賞櫻的民眾可把握機會。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館園區從日治時期開始栽種多樣化植栽，現今包括百年羅漢松、琉球松，玉蘭花等都已成為珍貴自然資產，2016年起則在專家協助下，陸續於淨水池區栽種超過500棵櫻花。

館方人員指出，淨水池區栽種的櫻花品種包括河津櫻、富士櫻、吉野櫻、八重櫻，每年春節前後為花期，在民眾口耳相傳下，已成為台南市民私密賞櫻景點。

館方人員指出，2021年曾有100多棵櫻花受氣候及強降雨等因素影響發生病變，經搶救及移除病死植株，加上熱心人士贊助樹苗重新補植，現今每到花期仍相當有看頭。

館方人員指出，因這個冬天低溫較晚出現，園區櫻花在春節前大概開了近5成，近日在幾波低溫後氣溫回升，出現催花效果，預計首波河津櫻花期將持續到3月上旬，接下來富士櫻、八重櫻、吉野櫻也會加入，陪伴遊客迎接春天來臨。（編輯：黃世雅）1120212