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雲林114年全運會 張麗善盼中央專款補助建田徑場

2023/2/13 17:04
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（中央社記者蔡智明雲林縣13日電）雲林縣114年將舉辦全運會，並斥資12億元建新建田徑場，縣長張麗善今天利用行政院長陳建仁、教育部長潘文忠到雲林慰勉世界棒球經典賽台灣代表隊機會，爭取中央專款補助，減低縣府負擔。

張麗善接受媒體聯訪表示，雲林縣去年爭取到民國114年全國運動會主辦權，將斥資新台幣12億元在虎尾興建新的田徑場當主場館，現在已規劃設計完成，預計今年年底環評，興建工期1年半，在全國運動會舉辦前3個月（114年6月）完工。

張麗善說，為減輕縣府財政負擔，今天利用陳建仁、潘文忠到雲林慰勉集訓中世界棒球經典賽台灣代表隊的機會，爭取中央專款補助。

張麗善強調，雲林總稅收對中央的貢獻應是排在各縣市第10名，每年上繳中央達700多億元，新建田徑場總經費需12億元，希望中央給予雲林縣補助興建田徑場，讓雲林縣有良好體育場地來培養體育人才。

縣府教育處指出，潘文忠已交代隨行人員，將雲林縣府的訴求帶回研議。

張麗善今天也邀請陳建仁及中華職業棒球大聯盟會長、立法院副院長蔡其昌，3月10日前到北港看花燈，張麗善說，北港是花燈原鄉，此次燈會結合在地工藝師製作特色花燈，「非常有看頭」。（編輯：陳仁華）1120213

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