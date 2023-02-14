台南水道博物館拍貼機啟用 推情人節徵件活動

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台南山上花園水道博物館引進相當受年輕族群喜愛的拍貼機，14日正式啟用，並結合西洋情人節推出線上徵件活動。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月14日

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（中央社記者楊思瑞台南14日電）台南山上花園水道博物館引進相當受年輕族群喜愛的拍貼機，選在今天西洋情人節啟用，並推出線上徵件活動，遊客使用拍貼機拍照後上傳館方粉專，就有機會獲得神秘小禮。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館完整保留從日治時期迄今的水道設施規劃，開館以來持續規劃教育推廣課程，也成為研究台灣上水道建設的重要據點。

館方人員指出，除了博物館展示教育，因水道博物館園區環境優美，加上規劃推出有趣活動，吸引不少情侶檔到訪，也意外促成好幾段戀情，如去年以「到水道、結水緣」口號販售月老香水，就有遊客上館方粉專留言回饋指出，購買送給單身許久的家人，不久後竟真的覓得良緣。

館方人員指出，位於園區C館旁的水占卜設施推出後，也有遊客抽到「愛宜速攻」籤詩，向心儀對象表白後晉升為戀人，讓工作人員笑稱，現在博物館還多了牽紅線這個副業。

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館方人員指出，此次引進相當受年輕族群喜愛的拍貼機在今天啟用，因適逢情人節，館方特別製作專屬愛心相框供情侶合影留念，由於最近淨水池區櫻花正值花期，遊客可到園區賞花並拍下創意美照。

館方人員指出，今天起推出為期1個月的線上徵件活動，只要民眾在拍貼機拍下最能展現情意的照片，上傳台南山上花園水道博物館粉絲專頁，獲得最多網友肯定者可獲神祕小禮物，也盼透過有趣小活動，為情侶檔戀情加分。（編輯：謝雅竹）1120214