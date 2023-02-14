議員籲復康巴士延伸至桃基 北市府將討論

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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市議員王欣儀指出，台北市復康巴士未協助載送特殊身障小朋友到基隆市、桃園市的醫療或復健機構，讓家長不滿。北市公運處今天表示，將提案至服務品質監督委員會討論。

國民黨台北市議員王欣儀發布質詢資料指出，接獲家長陳情，因身心障礙小朋友需治療復健，但專業領域人士多在外縣市，卻發現台北市復康巴士無法協助載送，只能帶身障小朋友轉搭大眾運輸到當地。

她說，北市復康巴士服務是依聯營公車服務區域設定，但市府2019年曾研議讓復康巴士服務區域可至基隆市、桃園市，最後遭否決，理由是擔心遭濫用或影響復康巴士的使用效益。

她表示，為照顧身障者，台北市府應重新評估復康巴士服務範圍可至桃園市、基隆市的醫療或復健機構，如新北市府就有提供服務，若未改善，恐讓身障小朋友家長遷戶籍至新北。

台北市公共運輸處回應，會把議員建議提至北市小型復康巴士服務品質監督委員會討論，4月間將開會，後續視委員意見評估調整。

公運處表示，身障者搭台北市復康巴士，會協助接駁至新北市的醫療院所，但要載送至離台北較遠的外縣市，如桃園市、基隆市，會讓復康巴士運輸無效率。

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公運處指出，復康巴士資源有限，載送身障者到雙北市醫療院所，2輛車一天服務約16人，若協助至新北市以外的縣市，一天僅服務一趟，使用次數變少。2019年間委員會曾討論過讓服務延伸至外縣市，但未通過，目前各地都有提供復康巴士服務，可提早預約。

北市府為照顧身心障礙市民，成立小型復康巴士，提供預約申請的點對點運輸服務，對象依身障別等級區分。（編輯：蕭博文）1120214