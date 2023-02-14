高市推社宅包租代管地價稅減徵 估有2823戶受惠

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高市府14日在市政會議審議通過修正「高雄市社會住宅與公益出租人地價稅及房屋稅優惠自治條例」草案，放寬社會住宅與公益出租人租稅優惠條件。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市長陳其邁今天主持市政會議審議通過修正「高雄市社會住宅與公益出租人地價稅及房屋稅優惠自治條例」草案，放寬社會住宅與公益出租人租稅優惠條件，以照顧弱勢及青年居住需求。

陳其邁今天主持市政會議，會中審議通過修正「高雄市社會住宅與公益出租人地價稅及房屋稅優惠自治條例」草案，放寬社會住宅與公益出租人租稅優惠適用條件及作業程序。

高雄市財政局會後新聞稿表示，此次修正重點，包括社會住宅包租代管地價稅減徵幅度由50%調高至80%，預估將有2823戶受惠。

此外，將房屋出租給符合租金補貼申請資格者的公益出租人，可按自用住宅用地千分之2稅率課徵地價稅，不過原本有都市土地面積限150平方公尺及非都市土地面積限350平方公尺的限制才能適用，這次修正也刪除土地面積限制。

財政局表示，符合自治條例租稅優惠適用條件者，修正由稅捐處依主管機關通報資料主動辦理租稅減免，民眾免提出申請。今天市政會議審議通過修正草案後，將再送議會審議通過實施。

財政局長陳勇勝說，市府民國107年5月24日制定公布「高雄市社會住宅與公益出租人地價稅及房屋稅優惠自治條例」，希望透過此次修法，鼓勵房東加入社會住宅包租代管及租金補貼計畫的意願，加速解決弱勢市民租屋需求。（編輯：黃世雅）1120214