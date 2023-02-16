台東縱谷早春枇杷上市 口感鮮嫩多汁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

元宵節過後，台東縱谷的枇杷陸續上市，產期預估至清明節，這幾天台9線鹿野段，路旁擺攤的小農已經掛上枇杷。中央社記者盧太城台東攝 112年2月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣16日電）元宵節過後，台東縱谷的枇杷陸續上市，產期預估至清明節，遊客經過卑南和鹿野鄉不妨品嘗口感鮮嫩多汁的早春枇杷。

這幾天台9線鹿野段，在路旁擺攤的小農已經掛上枇杷，吸引過路人，因數量有限相當搶手。

台東縣議員潘貴蘭告訴媒體，縱谷的枇杷是全台最早上市，每年入春或是元宵節後陸續上市，3月中旬達到盛產。去年12月第1波花期時碰到氣溫驟降，花況不是很好，影響產量，但口感依然鮮嫩多汁。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘貴蘭表示，台東縣枇杷種植面積不到80公頃，年產量約40噸，多數集中在卑南鄉、太麻里鄉及鹿野鄉，台東因冬季氣溫較同緯度西部高，有利於枇杷幼果越冬，加上處於山區，日夜溫差大，口感好，市場非常搶手，今年因產量少，品嘗要搶快，228連假將屆，外地遊客不妨安排一趟台東縱谷行程，錯了要再等1年。

潘貴蘭表示，本草綱目記載，枇杷從花、葉到根都是很好的中藥材，可幫助清肺潤喉，枇杷嘗鮮，正是時候。（編輯：謝雅竹）1120216