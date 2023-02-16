屏菸1936文化基地週年慶 大武門音樂祭卡司亮相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

迎接屏菸1936文化基地週年慶，屏東縣政府打造潮流音樂品牌「大武門音樂祭」將在25日、26日登場，16日演出卡司完整亮相，有「嘻哈詩人」蛋堡（圖）等歌手將登台演出。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）迎接屏菸1936文化基地週年慶，屏東縣政府打造潮流音樂品牌「大武門音樂祭」將在25日及26日登場，今天演出卡司完整亮相，有「嘻哈詩人」蛋堡 、羅百吉DJ Jerry等歌手嗨唱。

屏東縣政府發布新聞稿表示，屏菸迎接1週年，首度推出大武門音樂祭，以嘻哈為主軸，引入街頭藝術、嘻哈音樂，打造南台灣最潮音樂品牌，成為全新潮流文化的基地，期吸引更多年輕人走進屏東，讓屏東成為充滿希望的年輕城市。

縣府文化處指出，音樂祭超級陣容包含以「家常音樂」獲得金曲歌王的「嘻哈詩人」蛋堡、BOXING樂團主唱、排灣族創作歌手葛西瓦、電音歌手DJ Mykal a.k.a.林哲儀、嘻哈饒舌強者7LING、SOWUT、Jinbo 、縉Jin、潮州土狗，再加上先前首波參與藝人熊仔、羅百吉DJ Jerry、寬仔KayC、Multiverse等藝人將點燃大武門音樂祭最潮流的嘻哈魅力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

文化處表示，同時籌劃了藝術創作專區，2名國際級的塗鴉創作藝術家，分別作品皆以「NOE246」字樣結合當地文化的藝術家NOE246，及來自荷蘭的國際塗鴉藝術家FLEKS。藝術家將於屏菸現場完成塗鴉創作牆，並將開放民眾進行共創互動。

縣府提及，除音樂、塗鴉藝術，還有不可或缺潮流文化市集，包含7大潮流服飾品牌，以及美食攤位等至少40個品牌，還有專為活動推出限定調酒「屏東嘻哈夢」，融入屏東特產港口茶調製，香氣濃郁，有清透香甜的獨特口感。（編輯：謝雅竹）1120216