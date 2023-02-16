住二山限區住家天花板露鋼條 北市修法助都更

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民眾黨台北市議員陳宥丞16日指出，內湖區住二山限區的住家，出現天花板崩落、鋼條露出等狀況，卻因法規導致無法都更。（陳宥丞提供）中央社記者劉建邦傳真 112年2月16日

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（中央社記者劉建邦台北16日電）台北市議員陳宥丞指出，內湖區住二山限區的住家，出現天花板崩落、鋼條露出等狀況，卻因法規導致無法都更。北市都更處今天表示，已提修法降低都更門檻，預計3月送議會審議。

都更處表示，所謂住二山限區，是指位於台北市都市計畫有劃定山坡地開發建築管制地區，所限制開發的第二種住宅區；這次都更自治條例修法後，可協助住二山限區的危險老舊建物所有權人降低同意門檻，循都更程序盡快進行改建。

台灣民眾黨台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、張志豪等人今天在市議會召開記者會，陳宥丞指出，土耳其發生強震，引發市民關注居住安全，調取資料發現，北市30年以上建物占總數約7成，但很多都市更新條例仍未修法，影響住戶安全。

他說，像住在內湖區康寧路附近的住二山限區更是弱勢，許多住戶的房屋老舊、破損，卻礙於法規遲遲無法改建，尤其發生土耳其強震後，更讓住戶憂心。

出席記者會的楊姓住戶代表拿出照片表示，因住家地點位在住二山限區，法令規定要整合全部所有權人的同意書，才能都更，難度高無法成案，根本是讓住戶沒活路。他拿出照片說，住家有天花板鋼筋外露等狀況，像是都更條例遺漏的孤兒。

台北市都市更新處長陳建華現場回應，針對住二山限區，議會曾在2018年討論是否放寬相關都更條件，經統計，北市屬於住二山限區共130處、約358.7公頃。

他說，至於都更條例，北市府已修法，只要8成以上住戶同意都更，市府就可進場協助，目前仍在市府法制程序，預估今年3月底前可送議會審議。

都更處表示，住二山限區依法仍可辦理危老重建，針對台北市都更自治條例修法內容，會朝降低住二山限區都更同意門檻整合重建內容為方向，盡快協助住戶都更，並持續以都更168專案快軌審查、縮短審議時程及改善審議程序，推動都更，並積極研議調降公辦都更意願門檻。（編輯：蕭博文）1120216