南高屏研議公共運輸優惠月票 減輕通勤交通負擔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南16日電）台南市政府今天表示，台南、高雄及屏東已共同研議涵蓋3縣市的市區公車、公共自行車、國道客運、高雄捷運及台鐵等公共運具優惠月票，減輕通勤及通學族的交通費用負擔。

台南市政府今天發布新聞稿指出，配合中央推動促進公共運輸月票政策，台南、高雄及屏東3縣市公共運具優惠月票研議中，台南市長黃偉哲呼籲中央慎重考量公共運輸平權議題，加重對南部公共運輸補助經費。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃偉哲表示，北部已有完善軌道運輸系統，南部通勤族相對未受到對等公共運輸照顧，在南北迥異的交通環境下，中央推動公共運輸月票補助方案時，必須慎重考量南北公共運輸平權。

台南市政府交通局長王銘德說，依交通部初步規劃，北北基桃、中彰投、南高屏三大生活圈交通月票，涵蓋區域內捷運、公車、公共自行車及台鐵，南高屏3縣市政府也共同研議規劃通勤、通學公共運輸月票優惠方案，準備向交通部提案爭取。（編輯：卞金峰）1120216