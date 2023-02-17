更多編輯台推薦新聞：
Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

移工思念妻小想返國 警犧牲假期陪同前往機場

2023/2/17 12:55（2/17 14:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
39歲越南籍阮姓移工因思念出生不久的小孩及妻子，導致焦慮失眠、精神不濟，無法繼續工作，決定返國。同鄉友人憂心他精神狀況不佳報警求助，台中烏日警分局員警利用休假陪同阮男前往桃園國際機場搭機返回越南。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月17日
39歲越南籍阮姓移工因思念出生不久的小孩及妻子，導致焦慮失眠、精神不濟，無法繼續工作，決定返國。同鄉友人憂心他精神狀況不佳報警求助，台中烏日警分局員警利用休假陪同阮男前往桃園國際機場搭機返回越南。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中17日電）39歲越南籍阮姓移工因思念出生不久的小孩及妻子決定返國。但同鄉友人憂心他精神狀況不佳報警求助，台中烏日警分局員警利用休假時間陪阮男到機場，讓他感動不已。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市政府警察局烏日分局今天新聞稿表示，阮姓移工因工作能力不錯，雇主請他再度來台幫忙，沒想到阮男因思念剛出生的孩子以及妻子，導致焦慮失眠、精神不濟無法繼續工作，由仲介安排回國手續。阮男向同鄉友人告別時，友人發現他的精神狀況不佳，擔心會發生意外於是報警求助。

烏日分局五光派出所警員蔡函儒獲報後，發現阮男精神狀況欠佳，利用休假陪同阮男前往桃園國際機場搭機返回越南。阮男在得知員警利用自己的休假時間陪他到機場相當感動，一路上連聲致謝。（編輯：孫承武）1120217

#蔡函儒
#台中烏日警分局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族