移工思念妻小想返國 警犧牲假期陪同前往機場

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39歲越南籍阮姓移工因思念出生不久的小孩及妻子，導致焦慮失眠、精神不濟，無法繼續工作，決定返國。同鄉友人憂心他精神狀況不佳報警求助，台中烏日警分局員警利用休假陪同阮男前往桃園國際機場搭機返回越南。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月17日

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）39歲越南籍阮姓移工因思念出生不久的小孩及妻子決定返國。但同鄉友人憂心他精神狀況不佳報警求助，台中烏日警分局員警利用休假時間陪阮男到機場，讓他感動不已。

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台中市政府警察局烏日分局今天新聞稿表示，阮姓移工因工作能力不錯，雇主請他再度來台幫忙，沒想到阮男因思念剛出生的孩子以及妻子，導致焦慮失眠、精神不濟無法繼續工作，由仲介安排回國手續。阮男向同鄉友人告別時，友人發現他的精神狀況不佳，擔心會發生意外於是報警求助。

烏日分局五光派出所警員蔡函儒獲報後，發現阮男精神狀況欠佳，利用休假陪同阮男前往桃園國際機場搭機返回越南。阮男在得知員警利用自己的休假時間陪他到機場相當感動，一路上連聲致謝。（編輯：孫承武）1120217