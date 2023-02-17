潘政琮奧運獎勵金回饋家鄉 苗縣消防喜獲黃金戰衣

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東京奧運高爾夫銅牌得主潘政琮運用苗栗縣政府頒發的百萬獎勵金購買消防防護裝備回饋家鄉，16套消防衣褲16日完成交貨，消防局也感謝潘政琮的捐贈，「未來我們又更強大了」。（苗栗縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月17日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）東京奧運高爾夫銅牌得主潘政琮，運用苗栗縣政府頒發的百萬獎勵金購買消防防護裝備回饋家鄉；苗栗縣消防局今天表示，16套「黃金戰衣」已順利交貨，「未來我們又更強大了」。

出身苗栗縣苑裡鎮的旅美高球好手潘政琮在2021年舉辦的「2020東京奧運」男子高爾夫球賽一舉奪銅，為台灣摘下首面奧運高球獎牌，被封為「苗栗之光」「台灣之光」，並獲苗栗縣政府提供新台幣100萬元獎勵金。

潘政琮毅然將這百萬獎勵金全數投入公益，並自掏腰包加碼5萬元，總計105萬元用來購買消防衣等防護裝備，捐贈給苗栗縣消防局。

苗栗縣消防局今天透過臉書粉專表示，潘政琮購買國外進口的消防衣（黃金戰衣）都須從德國、奧地利、及美國進口，品項包含16套消防衣褲、消防帽、消防頭套、消防皮鞋及消防手套，另有廠商回饋32只消防頭套。

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苗栗縣消防局指出，潘政琮捐贈高等級消防衣，提供更好防護力，讓消防員能夠有效安全地從事救災工作、拯救民眾，因為材質PBI纖維原色呈土黃色，所以被稱為「黃金戰衣」。

消防局表示，受烏俄戰爭影響，16套消防衣褲到昨天才完成交貨，但「好的裝備等待是值得的，感謝潘政琮的捐贈，未來我們又更強大了」；潘政琮也在他的臉書粉專上留言「完善的裝備是救災英雄們應得的」，許多網友紛紛按讚表達感謝。（編輯：方沛清）1120217