因應228連假 彰化芳苑海空步道設指示牌車停普天宮

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）為因應228連假遊客人潮，彰化縣警察局呼籲，要前往芳苑濕地海空步道的民眾，可從台61線西濱快速公路進入芳苑鄉，沿路設有指示牌，將車停在普天宮或西華宮再進入海空步道。

彰縣警局今天發布新聞指出，為因應228連假遊客人潮車潮，縣警局將從2月25日至28日，針對縣內各重要道路及風景區，展開為期4天交通疏導；中山高速公路彰化路段容易塞車，如國道車流回堵至平面道路，呼籲員林、溪湖地區民眾改道行駛員鹿路接斗苑路，從北斗交流道上中山高。

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彰化地區民眾可改道行駛線東路，選擇由和美交流道進入福爾摩沙高速公路，或行駛彰水路、彰鹿路，改走台61線西濱快速公路；鹿港地區民眾可改道行駛員大排，選擇改走台61線西濱快速公路。

警方指出，鹿港天后宮在連假期間人潮多，鹿港鎮公所在市區內規劃15處停車場，供民眾利用；要前往彰化芳苑濕地海空步道的民眾，可開車從台61線西濱快速公路下芳苑交流道，沿路設有停車導引指示牌，民眾可將車輛停在普天宮或西華宮停車場，再進入芳苑濕地海空步道。（編輯：黃世雅）1120220