高雄農特產前進波灣食品展 蜜棗行銷到杜拜

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）2023波灣國際食品展近日登場，高雄市農業局率高雄農產廠商前往參加，將芭樂、蜜棗等農特產品介紹給國際買主，並增加中東業者對高雄農特產品認識度，開拓中東市場。

為期5天的2023波灣國際食品展於20日至24日在杜拜國際會展中心舉行，高雄市農業局帶領高雄農產廠商前往參加，將高雄農特產品攜至國際舞台亮相。

農業局今天新聞稿表示，阿拉伯聯合大公國是由阿布達比、杜拜、沙迦、阿吉曼、富吉拉、歐姆古溫、拉斯海瑪共7個酋長國組成的聯邦君主國，農業結構GDP占比一年不足1%，每年進口水果產值高達20億美元，商機可觀。

農業局表示，藉由參展機會，攜手高雄市加洲果菜運銷合作社及芳境果菜運銷合作社，將芭樂、蜜棗、蔬菜脆片及玉荷包銀耳露等農特產品介紹給國際專業買主，增加中東業者對高雄農特產品認識度，開拓中東市場。

農業局指出，開展不到半日即有杜拜當地採購、澳洲、突尼西亞、哥倫比亞及印度等廠商前來洽詢，顯示高雄水果對外國買主很有吸引力。

農業局長張清榮說，杜拜對台灣水果而言是新興市場，國際化程度高且消費力高，加上杜拜農產品多仰賴進口，是值得拓展開發的高潛力消費市場。

張清榮說，農業局除積極輔導農民提升各項技術做好品質把關外，也持續辦理拓銷活動、整合相關輔導單位量能，帶領農民一同爭取外銷管道，提升國際市場占有率。（編輯：張雅淨）1120221