化危機為轉機 有機蜜露釋迦進軍賣場

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）中國禁止台灣釋迦進口，台東鳳梨釋迦面臨崩盤，農委會補助台東大學輔導果農轉為有機農業，給予「農產品生態標章」進入家樂福通路，品名訂為「有機蜜露釋迦」。

台東大學今天發布新聞稿表示，110年開始，中國以粉介殼蟲為由不讓台灣釋迦進口，影響台東農民甚鉅。台東大學理工學院友善環境農漁產業推廣中心，向農委會農糧署爭取有機釋迦行銷補助計畫，期許化危機為有機農業的轉機。

去年11月17日學校通過制定「農產品生態標章」要點，並邀請有機農民舉行「家樂福公司採購台東地區生態標章有機農產品座談」，鼓勵有機農民申請台東大學「農產品生態標章」，進入家樂福的通路。

台東大學表示，初期以有機釋迦為審認品項，目前有詹明揚、李俊儀、賴正芳、林詔紅等4農戶，確認他們的果園普遍覆蓋綠色植物、草高超過30公分，並有蚯蚓、昆蟲等生態組成的良好環境，可作為珍貴稀有台灣環頸雉覓食、躲藏及做窩育雛的良好棲息處，審查通過核定4戶獲得東大農產品生態標章。

台東大學表示，根據台東農業改良場的研究，粉介殼蟲吸食果實表面的汁液後，會分泌蜜露給螞蟻吃，螞蟻不但會保護牠們，還會幫助播遷，加上粉介殼蟲可孤雌生殖，套袋後的果實表面只要有肉眼看不太清楚的一小隻沒被清掉，就會無性繁殖出一個群落。

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台東大學指出，因此有機栽培的釋迦，不太可能沒有粉介殼蟲棲息後留下的黑色印記，但這可完全不影響口感和營養保健效益。

家樂福公司人員去年底實際到台東考察太麻里青農李俊儀的有機鳳梨釋迦園，發現有機釋迦的果皮仍多少留下螞蟻和粉介殼蟲共生而留下的黑色印記，恐影響賣相。家樂福公司願意主動和消費者溝通有黑色印記的有機釋迦，並將品名訂為「有機蜜露釋迦」。（編輯：謝雅竹）1120221