廣納民眾意見 花蓮縣議會成立議政諮詢委員會

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（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮縣議會今天舉辦「議政諮詢委員會」籌備成立說明會，將由議員、專家學者或民眾組成，作為諮詢及陳情窗口，也透過座談會讓民眾參與公共事務，經委員會決議案件會納入議員建議案。

花蓮縣議政諮詢委員會辦公室設置於議會二樓，今天由縣議員謝國榮主持說明會，花蓮縣議會秘書長陳德惠率議會主管列席。

陳德惠指出，花蓮幅員廣大，過去都是由民眾就近向轄內議員陳情，最近發現有些較弱勢民眾找不到議員表達意見，為廣納建言，讓民眾可參與公共事務，便成立「議政諮詢委員會」，不分黨派

陳德惠指出，議政諮詢委員會為責任編組，議長張峻為主任委員、執行長謝國榮擔任，現任議員為當然委員，均為無給職，目前已進入籌組階段，將依需求聘任專家學者、民眾擔任委員。

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媒體提到議會目前設有黨團辦公室及溝通協調機制，另設立的諮詢委員會是否有功能重疊？陳德惠回應，諮詢委員會為強化監督機制，回應民意所需，議題上不分黨派，未來會逐步視執行狀況調整。

謝國榮致詞指出，議政諮詢委員會如同交流中心，與縣民直接聯繫，可跨府會、跨黨籍合作，匯集基層意見，未來將於13鄉鎮市設召集人，視需要召開北中南座談會，決議事項會納入議員建議案，讓民眾也能參與縣政推動。（編輯：黃世雅）1120222