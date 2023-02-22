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澎湖海洋保育教育中心啟用 盼讓生態資源永續發展

2023/2/22 13:33
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（中央社澎湖縣22日電）全台首座結合海洋復育與環境教育推廣的「海洋保育教育中心」，今天在澎湖水產種苗繁殖場掛牌，未來扮演澎湖漁業資源永續與海洋保育與環境教育等重責。

澎湖海洋保育教育中心今天由縣長陳光復、海洋委員會主委管碧玲、議長劉陳昭玲、海洋保育署副署長吳龍靜、副縣長林皆興等人共同主持揭牌，開啟澎湖海洋生態保育及環境教育新篇章，現場除參訪海洋保育教育中心外，還安排有學子們海洋手作體驗。

陳光復表示，澎湖縣政府去年放流880萬餘尾魚、貝、沙蟹等種苗，也植栽3800株珊瑚，除了推動海洋生態復育工作，充實海洋資源，更要讓海洋保育的觀念向下扎根，傳承保護海洋生物觀念，期盼海洋保育教育中心發揮最大功能，讓生態資源永續發展。

陳光復說，海洋保育教育中心是一座實際參與海洋之各類海水魚介貝類、珊瑚礁與藻類保育復育的場域，結合沉浸式體驗方式，讓民眾身歷其境體驗，達到海洋保育教育的目標。

劉陳昭玲表示，澎湖以漁立縣，以海為田，海洋是澎湖的母親，孕育所有的澎湖子民，因此海洋保育觀念必須深植人心，讓澎湖海洋生態一天比一天更好，期許中央、地方合作為澎湖海洋生態保護共同努力。

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管碧玲表示，過去澎湖在珊瑚復育、海龜、鯨豚救護、海鳥棲地保育成效卓著，海委會、澎湖縣政府種苗繁殖場共同合作，採用最新沉浸式科技，讓民眾身歷其境體驗海洋保育過程，期盼與縣府在生態保育、漁業永續及在地創生有更多合作。

澎湖農漁局表示，澎湖海洋保育教育中心以各類海水魚介貝類、珊瑚礁及藻類復育及海洋保育教育推廣場域，除1樓規劃各展區參觀動線外，2樓則區分有種苗培育、海洋垃圾、珊瑚礁復育、海底覆網、大型海藻繁殖與海洋物產展示等區域，期達到海洋保育教育的雙重目標。（編輯：黃世雅）1120222

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