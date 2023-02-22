夢的N次方3/11竹市登場 展現多元教學策略

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（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）教師專業成長研習活動「夢的N次方素養工作坊」發起人王政忠今天表示，今年場於3月11日至12日在竹市三民國中登場，將引領教師實踐新的教學方法，展現多元教學策略。

「夢的N次方計畫」是教育部國教署支持教師專業成長，由南投縣爽文國中教師王政忠成立，分區辦理教師自主增能及社群，實現「自發、互動、共好」教師教學專業成長研習活動，今年「夢的N次方素養工作坊」在3月11日至12日於三民國中登場，今天舉行籌備會，校長丁淑觀與王政忠等人出席。

王政忠向中央社記者表示，從2015年開辦至今已累計舉辦40場工作坊，共近4萬名教師參加，過程引導教師在課堂中實踐新的教學方法與備課模式，如透過問思教學方式，讓學生進行閱讀後，教師要如何透過提問引導學生思考，讓學生能展現所理解內容，也能學會表達等各面向。

丁淑觀向中央社記者表示，透過工作坊盼能提升教師專業知能與學生學習成效，她也與教師在教學上與時俱進，同步學習新的教學方式來教導學生。

丁淑觀說，藉由此研習活動能讓各縣市不同的教師，於現場分享教學經驗，甚至透過相互激盪，也能解決部分資深教師長期授課產生彈性疲乏等情況。（編輯：方沛清）1120222