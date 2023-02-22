虎尾立體停車場113年2月啟用 1、2樓商場餐廳進駐

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雲林縣虎尾鎮公安路立體停車場自111年3月開工，雲林縣長張麗善（前右4）22日前往會勘，她表示，目前工程進度達4成，預計9月完工、113年2月啟用。中央社記者姜宜菁攝 112年2月22日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣虎尾鎮公安路立體停車場去年3月開工，縣長張麗善今天前往會勘進度表示，目前工程達4成，預計今年9月完工、明年2月啟用，未來將有商場、餐廳進駐，振興商圈。

張麗善今天率工務處長汪令堯、國民黨立委林文瑞等人，視察工程進度及品質。

張麗善表示，公安路位於虎尾鎮市中心，平、假日車位需求大，為紓解停車問題，縣府向中央申請前瞻計畫，以城市森林為設計理念，打造地上6層、地下1層的立體停車場，完成後預計提供296個汽車停車位及30個機車停車格，其中1、2樓為商業空間，可促進地方經濟繁榮。

張麗善說，公安路立體停車場營運權利由日月亭股份有限公司取得，預計今年10月進場，展開停車場設施及商場招商作業，明年2月正式啟用，將有商場及餐廳進駐。

汪令堯指出，立體停車場總經費達新台幣6.33億元，目前開始施工上部工程，實際進度已達4成，工程上部採鋼結構型式，需要吊裝，工區受限，經動線模擬研議，採用分區吊裝方式進行，避免吊裝風險。

縣府強調，施工現場安全衛生規劃縝密，也帶動良好施工品質，預計參加今年國家級金安獎及金質獎的評比。（編輯：陳仁華）1120222