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竹市府約聘僱員10人不予續聘 將協助輔導就業

2023/2/22 17:55
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（中央社記者郭宣彣新竹市22日電）新竹巿府今天宣布，府內約聘僱人員共433人，今年續聘僱期從1月1日至2月28日，其中10人從3月1日起不續聘。有議員說，應輔導不續聘者就業，市府表示，將協助就業與轉職。

新竹市政府人事處透過新聞稿表示，巿政團隊在去年12月25日上任，距當年度約聘僱人員的聘僱契約屆滿日12月31日僅剩6天，巿府團隊上任後考量在短短6天內無法完成對聘僱人員考核，若以暫緩續約或不續聘，對約聘僱人員生活以及機關業務衝擊大，因此先行續聘至今年2月28日。

人事處指出，日前已完成約聘僱人員考核，考核人數共為344人，在經過各個權責主管等依工作知能、創新研究、服務態度、品德操守、年度工作計畫等考核項目經整體評價後，計有10人從3月1日起不予續聘。另續聘者任期起訖時間為今年3月1日起至12月31日止。

對此，時代力量新竹市議員林彥甫向中央社記者表示，市府雖續聘率高，但仍有10名聘僱人員不予續聘，後續市府應要有就業輔導機制，協助人員能順利就業。

新竹市政府發言人施淑婷向中央社記者說，勞工處持續有就業輔導業務進行，若有人員需要人事處會提供名單至勞工處，將協助就業、轉職。

人事處表示，不予續聘的約聘僱人員將以書函通知辦理離職手續，並發給離職證明書，約聘人員準用「公務人員保障法」，可依法向巿府提出申訴，而約僱人員則可向行政法院提起行政訴訟。（編輯：方沛清）1120222

#新竹市政府人事處
#施淑婷
#林彥甫
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