接軌國際 台東與日本搜救犬訓練士協會簽MOU

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東消防局救災能量再提升，今天與日本搜救犬訓練士協會簽訂備忘錄，讓搜救犬與國際接軌，提升救災能力，這也是東部第一個官方正式將搜救犬推向國際的縣市。

現任RDTA日本搜救犬訓練士協會理事長兼IRO（國際搜救犬組織）國際裁判官村瀨英博，今天下午獲台東縣消防局邀請到搜救犬訓練中心技術交流，同時簽訂官方MOU（備忘錄），台東搜救犬逐步接軌國際，未來也不排除協會犬隻到台東進行移地訓練。

台東縣長饒慶鈴親自到場見證，她說，台東擁有全台首支國家認證中型搜救隊，也是參與國際人道救援工作輪值縣市之一，今年4、5月將輪值待命，為台灣、為國際貢獻心力；而搜救犬的災難協助也日漸受到重視，為讓台東搜救犬與國際接軌，並提升台東縣特種搜救隊聯合救災能力，特別與日本搜救犬訓練士協會簽署協定。

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饒慶鈴說，未來將互訪並進行搜救犬馴養技術交流，讓台東成為國內繼高雄市政府消防局之後第2個、也是東部第1個官方正式將搜救犬推向國際的縣市。

台東縣消防局發布新聞稿表示，台東縣消防局搜救犬隊自民國105年籌組至今，曾參與國內多起重大災難搜救，包括莫拉克風災、高雄氣爆、0206台南維冠大樓倒塌及花蓮大地震等，透過靈敏嗅覺協助救援搜索生還者，目前擁有7隻搜救犬，包括1隻通過高級認證、1隻中級認證、3隻初級認及2隻培訓犬，每個月進行移地訓練，接觸不同的模擬災害場地、環境適應的訓練，並有6位犬隊義消協助平日訓練及各項生活管理。（編輯：陳仁華）1120222