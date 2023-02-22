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南投引進首套智能運動地墊 像玩遊戲適合全年齡

2023/2/22 17:59（2/22 18:16 更新）
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南投縣政府爭取體育署補助建置第一座運動科技體適能教室，22日下午在南投縣立體育場正式啟用，南投縣副縣長王瑞德（前）出席啟用儀式，體驗南投首套智能運動地墊。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月22日
南投縣政府爭取體育署補助建置第一座運動科技體適能教室，22日下午在南投縣立體育場正式啟用，南投縣副縣長王瑞德（前）出席啟用儀式，體驗南投首套智能運動地墊。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月22日
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（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投縣政府爭取教育部體育署補助，在縣立體育場打造多功能體適能教室，設有南投首套智能運動地墊，彷彿遊戲機讓運動變得更有趣，透過選擇訓練模式，提供全年齡運動平台。

縣府爭取體育署補助新台幣300萬元建置第1座運動科技體適能教室，今天下午在南投縣立體育場正式啟用，透過遊戲及聲光效果，不但讓運動變得更有趣，也提供新的運動模式，南投縣副縣長王瑞德出席致詞表示，歡迎民眾享受運動樂趣，了解科技帶來的新運動生活。

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王瑞德說，南投縣長許淑華要讓縣民有更好運動設備和空間，除努力找地興建國民運動中心，現有空間也可擴充利用，這處多功能體適能教室鋪設智能運動地墊，看起來有點像舞蹈遊戲機，但功能截然不同，可訓練手腳肌耐力、身體柔軟度、肢體協調與反應、專注力。

王瑞德表示，智能運動地墊可透過競技遊戲選擇訓練模式，因為聲光效果激起運動熱情，提供全年齡運動平台，尤其個人運動數據化，運動員可經由數據分析，針對弱點加強訓練，減少訓練過程人為判斷失誤，歡迎縣民體驗智能地墊魅力，養成規律運動習慣。（編輯：郭諭儒）1120222

#王瑞德
#許淑華
#教育部體育署
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