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納管工廠改善計畫收件日逼近 業者嘆法規缺乏彈性

2023/2/22 19:42（2/22 19:56 更新）
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經濟部長王美花（後右）22日應邀到高雄與申請納管工廠業者座談，面對業者各式疑難雜症，王美花表示，經濟部會針對工廠納管問題製作案例、QA供參考，但前提是業者要先提出改善計畫，後續問題都能逐項討論解決方案。（立委邱志偉服務處提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月22日
經濟部長王美花（後右）22日應邀到高雄與申請納管工廠業者座談，面對業者各式疑難雜症，王美花表示，經濟部會針對工廠納管問題製作案例、QA供參考，但前提是業者要先提出改善計畫，後續問題都能逐項討論解決方案。（立委邱志偉服務處提供）中央社記者林巧璉傳真 112年2月22日
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（中央社記者林巧璉高雄22日電）根據規定，申請納管的未登記工廠須在今年3月19日前提送改善計畫；立委邱志偉今天邀請經濟部長王美花與廠商座談，業者現場發言說，法規缺乏彈性，部分要求不合理。

座談會在南科高雄園區舉辦，會中高雄市田園工廠創新協會理事長李榮坤指出，現行「改善計畫」及「用地變更」規定缺乏彈性，有些要求也不合理；政府要求業者設置消防外部水源，但許多工廠鄰近的公設條件無法供應消防水源。

李榮坤說，就算業者改善進入用地變更程序，還要面臨汙水排放問題，各項開銷讓業者備感壓力，這些不合理要求讓業者不知所措；業者付了繳納輔導金和營運管理金，市府也應依法儘快提出公共設施改善計畫。

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面對業者各式疑難雜症，王美花說，經濟部會針對工廠納管問題製作出案例、QA提供業者參考，但前提是業者要先提出改善計畫，後續問題都能逐項討論解決方案。

邱志偉發布新聞稿指出，高雄3442家納管業者中，仍有1500多家尚未提送計畫，送件率僅5成；納管工廠的改善計畫即將在3月20日截止收件，業者無論如何都要先送簡易申請大綱掛件，計畫內容後續還可修正補齊，千萬不要錯失合法化的機會。（編輯：陳仁華）1120222

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邱志偉
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