金大與韓國中央大學簽備忘錄 盼增進學術交流

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（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門大學設有國際暨大陸事務學系，與韓國中央大學史學所簽署合作備忘錄，雙方期盼透過合作，增進兩校學術研究發展，並加深台韓的友誼與互信。

金門大學今天發布新聞表示，韓國中央大學史學研究所長孫準植等4人近日拜訪金門大學，與金大國際暨大陸事務學系簽署「學術交流與合作備忘錄」，目的在增進兩校在歷史、文化和地理學等領域的學術研究，並透過教師與學生的交流，進一步促進相互了解與友誼。

金門大學國際系主任劉佩怡表示，中華民國與大韓民國向為兄弟邦誼，兩國關係極為密切。金門位處兩岸的前沿，金門的近代發展與兩岸關係緊密連結；在複雜的兩岸關係與國際局勢下，金門努力扮演和平的角色，並促進金廈的區域合作與共同發展。

劉佩怡說，金門除地理位置與地緣政治的獨特性外，自唐朝便已開始發展的歷史足跡，也相當吸引史學家關注。第2次世界大戰之後的冷戰史，金門更是占有關鍵地位。

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韓國中央大學史學所長孫準植指出，金大國際系是台灣的國立大學中，唯一同時設有國際與大陸事務課程的學系，在國際關係與兩岸關係領域的研究表現傑出，已為台灣和國際學術界高度肯定；期盼透過這次合作，促進兩校學術研究發展，並加深台韓兩國友誼與互信。

金門大學表示，金大與韓國中央大學史學研究所簽署「學術交流與合作備忘錄」，標誌台韓兩所優質大學在學術研究領域方面，將進行更多實質緊密的合作關係，也期盼能為兩國的文化交流建構良好基礎。（編輯：謝雅竹）1120224