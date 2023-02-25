左鎮小7慶開幕 完成台南行政區超商拼圖

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（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市左鎮區迎來首家連鎖便利超商7-ELEVEN，23日試營運，台南市長黃偉哲今天也利用左鎮白堊節登場時，一併為這家門市剪綵開幕，慶賀台南37個行政區超商拼圖完成。

以農業為主的台南市左鎮區，位處山區，人口逐漸老化流失，也是台南37區中唯一沒有超商的行政區，但這個引人熱議的問題終告解決，7-ELEVEN於23日試營運，這家門市位於台20線旁光榮休閒農業區，周遭是左鎮區農會農特產品展售中心、加油站及左鎮化石園區。

外型是亮眼山屋造型的小7，一時之間，成了左鎮熱門景點，還有人專程造訪打卡；黃偉哲今天出席左鎮白堊節登場時，也為這家門市剪綵慶開幕，他說，這是左鎮的大事。

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黃偉哲表示，超商開幕沒什麼稀奇，但在左鎮卻是大事，因左鎮是台南唯一沒有連鎖超商的行政區，7-ELEVEN開幕營運，為台南行政區超商拼上最後一塊拼圖，對旅客和當地居民都是好事，也是地方發展腳步的紀錄。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市政府和左鎮區農會爭取設置獨具特色的「道之驛左鎮站」，販賣左鎮農特產品及社區特色商品，如今結合左鎮化石園區和新開幕的統一超商，互相輝映。（編輯：謝雅竹）1120225