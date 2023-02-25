更多編輯台推薦新聞：
書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

影片／美密西西比州大棒球隊投手引話題 左右手都能飆火球
運動

影片／美密西西比州大棒球隊投手引話題 左右手都能飆火球

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看
政治

北北基桃1200元月票含台鐵、南部有2方案 價格資訊這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

左鎮小7慶開幕 完成台南行政區超商拼圖

2023/2/25 11:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市左鎮區迎來首家連鎖便利超商7-ELEVEN，23日試營運，台南市長黃偉哲今天也利用左鎮白堊節登場時，一併為這家門市剪綵開幕，慶賀台南37個行政區超商拼圖完成。

以農業為主的台南市左鎮區，位處山區，人口逐漸老化流失，也是台南37區中唯一沒有超商的行政區，但這個引人熱議的問題終告解決，7-ELEVEN於23日試營運，這家門市位於台20線旁光榮休閒農業區，周遭是左鎮區農會農特產品展售中心、加油站及左鎮化石園區。

外型是亮眼山屋造型的小7，一時之間，成了左鎮熱門景點，還有人專程造訪打卡；黃偉哲今天出席左鎮白堊節登場時，也為這家門市剪綵慶開幕，他說，這是左鎮的大事。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

黃偉哲表示，超商開幕沒什麼稀奇，但在左鎮卻是大事，因左鎮是台南唯一沒有連鎖超商的行政區，7-ELEVEN開幕營運，為台南行政區超商拼上最後一塊拼圖，對旅客和當地居民都是好事，也是地方發展腳步的紀錄。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市政府和左鎮區農會爭取設置獨具特色的「道之驛左鎮站」，販賣左鎮農特產品及社區特色商品，如今結合左鎮化石園區和新開幕的統一超商，互相輝映。（編輯：謝雅竹）1120225

#黃偉哲
#左鎮
#台南市
黃偉哲
台南水情3/1轉減量供水橙燈 一般用水戶影響不大迎接台南建城400年 專案辦公室揭牌譜新篇章
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族