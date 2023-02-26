接送確診乘客 中市通用無障礙計程車司機溫馨抗疫

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（中央社記者趙麗妍台中26日電）疫情之初，台中市交通局陸續徵用適用身障防疫的通用計程車，首名加入防疫車隊的通用無障礙計程車駕駛林建廷，以同理心對待搭車確診乘客，發揮有愛無礙助人精神。

台中市交通局今天發布新聞稿，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之初，市府即陸續徵用適用身障防疫的通用計程車提早因應，防疫車隊在疫情期間，默默付出的情形。通用無障礙計程車駕駛林建廷是首名投入防疫車隊行列的愛心駕駛。

「執勤時穿戴完整的隔離衣、頭套及手套，在執勤過程中協助民眾上下車」。林建廷分享，為協助載送確診個案，受過相關防疫衛生教育訓練，任務結束後確實完成清消工作，提供細緻、安全的無障礙運輸服務，讓每個搭乘的民眾及長者們安心、放心。

林建廷說，投入高風險族群的載送服務，面對身心障礙者、年長者或行動不便民眾上下車，常需要貼身攙扶與協助，以同理心對待搭車的確診民眾，他們與醫護人員同樣站到第一線幫忙，要做好最完善的防疫保護，心理壓力也不小。

交通局長葉昭甫表示，疫情自109年初起在全球各地肆虐，迄今3年，因民間救護車量能不足，疫情初期，交通局即協助衛生局徵調使用防疫計程車隊。

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葉昭甫指出，近期隨著國內疫情持續穩定，防疫措施逐漸鬆綁，走過這3年來的防疫工作，特別感謝這群為國家社會貢獻心力的防疫計程車駕駛，擔負風險性高的工作卻不抱怨喊累。

交通局提到，隨著國內疫情持續穩定，後續若中央疫情指揮中心解編，防疫車隊也將隨之解除徵用載送任務，回歸正常營運，通用防疫計程車也會回歸簽約車隊，持續投入台中市通用無障礙計程車隊服務。（編輯：黃世雅）1120226