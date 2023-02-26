打亮鳳林觀光點 台灣燈會花燈猴吉、藍鵲進駐

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台灣燈會19日閉幕，在中央展區的「猴吉猴吉喜臨門」花燈25日晚間在花蓮鳳林鎮林榮遊憩區點亮，讓在地居民相當驚喜。（花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會提供）中央社記者李先鳳傳真 112年2月26日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）台灣燈會19日閉幕，在中央展區的「猴吉猴吉喜臨門」花燈，昨晚在花蓮鳳林鎮林榮遊憩區點亮，讓在地居民相當驚喜；接下來還有「藍鵲」花燈也會進駐，將打亮鳳林觀光旅遊點。

2023台北燈會結束後，各個藝術家團隊的作品都會讓各公私部門認養，花東縱谷國家風景區管理處認養多座花燈，其中「猴吉猴吉喜臨門」移置到林榮遊憩區「鳳林慢城驛站—鳳林生活田」大門前，配合驛站營業時間，即日起每逢週五、六、日、一晚間8時到10時都會亮燈，供民眾免費參觀。

承租林榮遊憩區經營「鳳林慢城驛站」的鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長李美玲接受中央社記者訪問表示，228連假好多遊客來參觀、拍照，熱鬧滾滾；縱管處接下來會再放置「藍鵲家庭」的花燈，非常美麗吸睛，大家都好期待。

今年在台北舉辦的2023年台灣燈會，湧入大批賞燈人潮，創下超過1200萬人次的參觀紀錄。「猴吉猴吉喜臨門」燈由燈藝師許晉銘、藝術家圖龍、蘇家賢共同合作，呈現第一次到都市叢林的猴子調皮又好奇的到處攀爬，看什麼都興奮的樣子。

縱管處表示，主燈將長期在林榮遊憩區展出，希望讓台灣燈會呈現的台灣藝術文化，繼續在東台灣發光。2022年台灣燈會主燈「鳳彩飛舞」也由縱管處認養，縱管處也已經招標，將在鳳林遊憩區展出。（編輯：黃世雅）1120226