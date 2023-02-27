更多編輯台推薦新聞：
圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰
政治

圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀
科技

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
辜寬敏一生推動台獨 曾面諫蔣經國反攻大陸不可行
首頁 / 地方

植樹月營造「森活圈」 台東林管處備8710株苗木兌換

2023/2/27 12:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣27日電）一年一度植樹月將到，配合今年主題「森活圈」，台東林管處規劃7場次的贈苗活動，共有20種8710株的台灣原生種苗木供民眾以紙本發票兌換，盼營造美好舒適的環境。

由林務局台東林管處、台東縣政府合辦縣內最大場區域植樹及森活市集將在3月11日在台東森林公園辦理。當日除了植樹與頒獎外，台東縣政府也備有自行培育的苗木要讓民眾排隊索取，歡迎民眾在春暖花開的3月天一起參與。活動詳情可上台東林區管理處Facebook粉絲專頁查詢。

台東林管處今天發布訊息表示，今年贈苗的樹種有香氛類植物，包括金銀花、七里香。觀賞植物有台灣油點草、鐵線蕨、臺灣百合、都蘭山金石榴、毬蘭、越橘葉蔓榕、椬梧、大葉山欖、白水木。

用材類的植物包括毛柿、蘭嶼烏心石、黃連木、相思樹。其他還有烏柑仔、台灣香檬、鯽魚膽、土肉桂及茄苳等可應用在食用方面的苗木。

各場次贈苗種類略有不同，民眾憑2023年1至3月紙本發票1張可兌換1株苗木，每次排隊最多兌換5株不同種類苗木（可重覆排隊），苗木數量有限、換完為止。 （編輯：黃世雅）1120227

#林務局台東林管處
#台灣
#台東縣政府
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族