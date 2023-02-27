學生基隆海洋廣場快閃義演 盼捐款助土耳其

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆27日電）台北市立大直高級中學等學校與團體，今天下午在基隆海洋廣場舉辦公益快閃義演活動，帶來舞蹈、大提琴等表演，籲請民眾踴躍捐款給土耳其地震受災戶最大幫助。

這次活動總召、大直高中學生林俐瑜表示，土耳其人民因突如其來天災而流離失所，失去了原有平和日常生活，或許學生能做的事有限，但仍想以自身力量幫助他們，才會發想快閃公益募款活動，希望盡棉薄之力，給予受災者最大幫助和支持。

林俐瑜指出，民眾可捐款至衛生福利部專款帳號，並填寫這次活動表單，捐款滿新台幣500元，就可在現場領取小禮物，籲請大眾踴躍捐款，發揮人飢己飢精神。

林俐瑜說，這次活動感謝基隆市啦啦隊委員會主委、基隆市議員鄭愷玲支持，向基隆市政府協調演出場地，也感謝基隆市長謝國樑對充滿熱情高中生的鼓勵，讓他們可以順利在海洋廣場演出。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

大直高中校長林湧順下午也到場鼓勵學生並接受媒體聯訪表示，學生願意以自身力量關懷國際社會是很好的教育機會，且學生在課業壓力下，還能抽出時間籌劃這次公益快閃義演活動，也是很棒的經驗，希望大家踴躍支持。

活動共舉辦4場，下午首場演出項目包含舞蹈、大提琴、吉他彈唱，基隆市區難得轉晴，吸引許多民眾攜家帶眷到場欣賞表演，今天晚間7時、明天下午3時和明天晚間7時還有表演，除大直高中學生外，也安排MONSTER競技啦啦隊、基隆市雨都舞團、基隆市MINI Studio等團體演出。（編輯：方沛清）1120227